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Beşiktaş-Petržalka canlı maç anlatımı! Beşiktaş - Petrzalka hazırlık maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş-Petržalka canlı maç anlatımı! Beşiktaş - Petrzalka hazırlık maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Petrzalka ile karşı karşıya gelen Beşiktaş maçtan galip şekilde ayrılmak istiyor. Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli olurken Weiner Neustadt Ergo Arena'da oynanan maç 17 Temmuz Perşembe TSİ 19.30'da başladı. Peki, Beşiktaş - Petrzalka hazırlık maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Beşiktaş - Petrzalka maçına ilişkin tüm detaylar...

Beşiktaş - Petrzalka hazırlık maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? sorusu gündeme geldi. Weiner Neustadt Ergo Arena'da gerçekleşen karşılaşma 17 Temmuz Perşembe TSİ 19.30'da başladı. Karşılaşma HT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Beşiktaş'ın ilk 11'lerinde: Ersin, Talha, Necip, Emrecan Uzunhan, Amir Hadziahmetovic, Tayfur, Ricardo, Salih, Emrecan Terzi, Arroyo vardır. Petrzalka ise  Halouska, Alabi, Hlavatý, Bordac, Danek, Cruce-Corcy, Bajtos, Deligiannis, Sliacky, Gasparovic, Konan ile sahaya çıkacaktır.

Beşiktaş-Petržalka canlı maç anlatımı! Beşiktaş - Petrzalka hazırlık maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? - 1. Resim

BEŞİKTAŞ - PETRZALKA HAZIRLIK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLLERİ KİM ATTI? 

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden siyah beyazlı ekip, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında Petrzalka 1898 ile karşıya geliyor. 

Ergo Arena'da oynana maçta ilk düdük hakem tarafından çalındı. İlerleyen saatlerde maçın kaç kaç bittiği ve atılan goller haberimize eklenecektir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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