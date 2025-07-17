MAÇ SONUCU! Adana Demirspor-Kocaelispor hazırlık maçı kaç kaç bitti, hangi takım kazandı?
Kocaelispor ile Adana Demirspor hazırlık maçında bugün saat 16:00'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında golsüz eşitlikle gidilirken ikinci yarıda Kocaelispor'dan atak geldi. Peki, Adana Demirspor-Kocaelispor hazırlık maçı kaç kaç bitti, hangi takım kazandı? İşte cevabı...
Yeni sezon hazırlıklık maçları tüm hızıyla devam ederken 17 Temmuz Perşembe günü saat 16:00'da Kocaelispor ile Adana Demirspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Futbolu yakından takip edenler, Adana Demirspor-Kocaelispor hazırlık maçı kaç kaç bitti? sorusunu arama motorlarında sorgulatmaya başladı.
ADANA DEMİRSPOR-KOCAELİSPOR HAZIRLIK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Adana Demirspor-Kocaelispor hazırlık maçında Adana Demirspor 5-0 yenildi. Yeşil-siyahlı ekipte Barış Alıcı, Ahmet Sagat (2), Samet Yalçın ve Ryan Mendes attığı gollerle Kocaelispor'un kazanmasını sağladı.
ADANA DEMİRSPOR-KOCAELİSPOR HAZIRLIK MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Adana Demirspor-Kocaelispor hazırlık maçını kazanan takım Kocaelispor oldu. Mücadelenin ilk yarısında golsüz eşitlikle gidildi.
Kocaelispor, Adana Demirspor'u hazırlık maçında 5-0 yendi.
ADANA DEMİRSPOR-KOCAELİSPOR MAÇ ÖZETİ VE SKORLAR
Maçın 50.dakikasında Kocaelispor'dan Barış Alıcı'nın kaydettiği golle öne geçti. 55. dakikada topu ağlarla buluşturan Ahmet Sagat farkı 2'ye çıkardı.
59. dakikada fileleri havalandıran Samet Yalçın durumu 3-0 yaptı. Ryan Mendes 60. dakikada fark 4'e çıkardı. Ahmet Sagat 90. dakikada kaydettiği golle karşılaşmanın skorunu belirledi.