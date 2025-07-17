Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz kampıyla başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık karşılaşmasında Portimonense ile kozlarını paylaşacak. Taraftarların gözü ise Portimonense - Fenerbahçe maçında Jhon Duran oyanayacak mı, Archie Brown ve Tarık Çetin kadroda mı sorularının cevaplarında. Muhtemel ilk 11 maç kadrosu için meraklı bekleyiş sürüyor.

Portimonense - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularına cevap ararken yeni transferlerin durumları da gündemdeki sıcaklığını koruyor. Peki, Portimonense - Fenerbahçe maçında Jhon Duran oyanayacak mı, Archie Brown ve Tarık Çetin kadroda mı?

PORTIMONENSE - FENERBAHÇE MAÇINDA JHON DURAN OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin yeni transferi Jhon Duran Portekiz kampına henüz katıldığı için Portimonense karşısında forma giymeyecek.

TARIK ÇETİN İLK 11'DE Mİ?

Kaleci rotasyonuna katılan Tarık Çetin’in Portimonense karşısında ilk 11’de yer alması teknik ekibin planları arasında bulunuyor.

Jose Mourinho’nun, hazırlık sürecinde oyuncuyu görmek istemesi nedeniyle kalede ilk şansı Tarık Çetin’e verebileceği değerlendiriliyor. Kesin karar maç saatinde belli olacak.

ARCHIE BROWN KADRODA MI?

Fenerbahçe’nin bir diğer yeni transferi olan İngiliz sol bek Archie Brown Portimonense maçının kadrosunda yer alması öngörülüyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun şans vermesi halinde genç futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

17 Temmuz 2025 Perşembe akşamı saat 22.00’de başlayacak olan Portimonense - Fenerbahçe hazırlık maçı, S Sport Plus dijital platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

PORTIMONENSE - FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe'nin Portimonense ile oynayacağı sezonun ilk hazırlık maçına dair resmi ilk 11 açıklanmadı.

Jose Mourinho’nun genç ve yeni transferleri denemesi bekleniyor. Archie Brown, Tarık Çetin ve kiralıktan dönen Ognjen Mimovic’in maçta süre alması muhtemel görülüyor.

Jhon Duran’ın da kampa geç katılması nedeniyle forma giymeyeceği biliniyor. Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş’ın sakatlık süreçleri devam ederken, Cenk Tosun’un ağrıları nedeniyle durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Kadroda yer alan önemli isimler arasında Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri gibi yıldızlar da bulunuyor.