Beşiktaş'ın maçı ne zaman, Orkun Kökçü oynayacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın maçı ne zaman, Orkun Kökçü oynayacak mı?
Haberler

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında maçlar devam ediyor. Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın 6 puanı var. Siyah beyazlı takımın taraftarları Göztepe maçını araştırıyor. Peki Beşiktaş'ın maçı ne zaman, Orkun Kökçü oynayacak mı, Göztepe - Beşiktaş maçı saat kaçta, kimler sakat? İşte son dakika Beşiktaş haberleri...

Beşiktaş'ın maçı ne zaman? diye aramalar başladı. Beşiktaş taraftarları Göztepe maçı tarihini ve sakatların durumunu merak ediyor. Öte yandan Orkun Kökçü'nün ilk 11'de forma alıp almayacağı da merak konusu, peki Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, Orkun Kökçü oynayacak mı, kimler sakat? İşte Beşiktaş maçı ile ilgili detaylar...

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 6. haftasında İzmir ekibi Göztepe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Beşiktaş'ın maçı ne zaman? diye merak ediliyor. Beşiktaş'ın Göztepe ile yapacağı maç yarın saat 20:00'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

Beşiktaş'ın maçı ne zaman, Orkun Kökçü oynayacak mı? - 1. Resim

ORKUN KÖKÇÜ GÖZTEPE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, Göztepe maçında forma giymeyecek. Öte yandan orta saha oyuncuları Salih Uçan ve Wilfred Ndidi de sakatlıkları sebebi ile bu maçta oynamayacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

