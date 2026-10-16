Beşiktaş'ta golleri kim attı? Hoffenheim Beşiktaş maç sonucu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim deplasmanı, ikinci yarıda peş peşe gelen goller ile tamamlandı. Siyah-beyazlıların maç sonucu, gol atan oyuncuları ve Avrupa Ligi'ndeki puan durumu karşılaşmanın ardından merak konusu oldu.

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UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Hoffenheim ile Beşiktaş Almanya'da karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede tempo ikinci 45 dakikada yükselirken iki takım da skor üretmeyi başardı. Peki, Beşiktaş golleri kim attı?

BEŞİKTAŞ GOLLERİ KİM ATTI?

Beşiktaş'ın Hoffenheim karşısındaki ilk golü Amir Murillo'dan geldi. Siyah-beyazlılar 60. dakikada gelişen atakta Murillo'nun yaptığı vuruşla öne geçti. Hoffenheim 68. dakikada Fisnik Asllani ile skoru eşitlerken Beşiktaş kısa süre sonra yeniden üstünlüğü ele geçirdi.

Beşiktaşta golleri kim attı? Hoffenheim Beşiktaş maç sonucu

Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh 73. dakikada Olaitan'ın pasıyla Beşiktaş'ı tekrar öne geçirdi, 79. dakikada ise İlhan Fakılı'nın pasını gole çevirerek skoru 3-1'e taşıdı. Hoffenheim 88. dakikada Koki Machida ile farkı bire indirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı. Böylece Beşiktaş'ın Hoffenheim karşısındaki üç golünü Amir Murillo ile iki kez Hyeon-gyu Oh kaydetti.

Beşiktaşta golleri kim attı? Hoffenheim Beşiktaş maç sonucu

HOFFENHEİM BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU

Hoffenheim-Beşiktaş karşılaşması 2-3 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi. Rhein-Neckar-Arena'da oynanan mücadelede ilk 45 dakika 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda toplam beş gol atılırken siyah-beyazlı ekip Murillo ve Oh'un golleriyle deplasmandan üç puanla ayrıldı. Hoffenheim'ın gollerini ise Fisnik Asllani ve Koki Machida attı.

Bu sonuçla Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynadığı ikinci maçı da kazanarak puanını 6'ya yükseltti. Siyah-beyazlılar ilk hafta Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup etmişti. Beşiktaş ayrıca bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı sekiz karşılaşmanın yedisini kazanarak Avrupa serüvenindeki başarılı grafiğini sürdürdü.

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