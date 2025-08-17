Betül Çakmak kimdir? Alperen Rende ile evlendi, nikah memuru tanıdık çıktı

Betül Çakmak, Altın Kelebek'te En İyi Dijital İçerik Üreticisi dalında ödül alan Alper Rende ödül konuşması yaparken yanında olmuş, herkesin gözü önünde evlenme teklifi alınca da hayatının şokunu yaşamıştı. Çakmak'ın 'evet' cevabının ardından çift nişan yapmış düğün tarihi merak konusu olmuştu. Sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan Betül Çakmak dün akşam görkemli bir törenle Alperen Rende ile evlendi, nikah memuru da tanıdık bir isim oldu.

Betül Çakmak'ın kim ve nereli olduğu, yaşı ve ne iş yaptığı araştırılıyor. İşte Alper Rende ile dünya evine giren Betül Çakmak'ın hayat hikayesi...

BETÜL ÇAKMAK KİMDİR?

1996 yılında İstanbul'da doğan Betül Çakmak, lisans eğitimini MEF MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. 2019 yılından beri aktif olarak içerik üretmeye başlayan Çakmak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla tanınmaktadır.

ALPER RENDE KİMDİR?

Alper Rende 16 Ekim 1995 yılında İzmit'te doğdu. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Yazılım Bölümünde tamamladı. Rende, sosyal medyaya 2013'de Vine isimli uygulamaya Ailesi, arkadaşları ve kız arkadaşı ile video çekerek girdi.

2016 yılında Türk Lokumu filminde rol aldıktan sonra 2017 yılında Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde oynadı. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde boy gösterdi.

2016-2018 yılları arası Mediakraft bünyesinde içerik hazırladıktan sonra 2018 yılında kendi kanalını açtı. 2020 yılında İzole isimli şarkısını çıkardı.. YouTube'da çektiği Kaçış isimli video serisinin özel bölümlerini Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform olan Exxen platformundan yayımlarken diğer bölümleri ise kendi kanalından verildi.

Altın Kelebek ödül töreninde kız arkadaşı Betül Çakmak'a evlilik teklifi etti. Çift dün akşam dünya evine girdi.

Daha önce nikahları gerçekleşen ikilinin düğündeki töreninde nikah memuru ünlüm oyuncu İlker Ayrık oldu.