Burak Bulut ve Eda sakız evlendi! Cam kutuda altın şov gündem oldu

Burak Bulut ve Eda sakız evlendi! Cam kutuda altın şov gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Düğün, Evlilik, Altın, Takı, Şov, Haber
Magazin Haberleri

‘Kehribar’ , ‘Sevmedim Deme’ , ‘Rastgele’ gibi şarkılarıyla bilinen Burak Bulut ile Eda Sakız dünya evine girdi. Düğünden fotoğraflar sosyal medyada paylaşılırken, Eda Sakız'a cam kutuda sergilenerek takılan altınlar ve Burak Bulut’un annesinden gelen büyük jest gündem oldu.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında, şarkıcı Burak Bulut, meslektaşı Eda Sakız’a konser sırasında evlilik teklifinde bulunmuştu. Bulut, 'Bu koca adam ilk defa diz çökecek' sözleriyle sahnede Eda Sakız’a evlenme teklif etmişti.

Burak Bulut ve Eda sakız evlendi! Cam kutuda altın şov gündem oldu - 1. Resim

DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI

Uzun süredir birlikte olan Burak Bulut ve Eda Sakız, ilişkilerini nikah masasına taşıyarak mutluluklarını resmileştirdi. Çiftin düğününde yakın dostları ve müzik camiasından birçok isim yer aldı.

ALİŞAN SAHNE ALDI

Ünlü şarkıcı Alişan’ın sahne aldığı düğünde, Burak Bulut’un eşi Eda Sakız’a taktığı değeri yüksek takılar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

CAM KUTUDA ALTIN ŞOV

Geline takılan altınlar cam bir kutuda sergilenerek adeta şov yapıldı. Eda Sakız'ın kollarına boy boy takılan altınlara görenler inanamadı. Kaynana damada lüks marka bir saat ve altın yüzük taktı. 

Burak Bulut ve Eda sakız evlendi! Cam kutuda altın şov gündem oldu - 2. Resim

Burak Bulut ve Eda sakız evlendi! Cam kutuda altın şov gündem oldu - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

