Burak Bulut ve Eda sakız evlendi! Cam kutuda altın şov gündem oldu

Geçtiğimiz yıl eylül ayında, şarkıcı Burak Bulut, meslektaşı Eda Sakız’a konser sırasında evlilik teklifinde bulunmuştu. Bulut, 'Bu koca adam ilk defa diz çökecek' sözleriyle sahnede Eda Sakız’a evlenme teklif etmişti.

DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI

Uzun süredir birlikte olan Burak Bulut ve Eda Sakız, ilişkilerini nikah masasına taşıyarak mutluluklarını resmileştirdi. Çiftin düğününde yakın dostları ve müzik camiasından birçok isim yer aldı.

ALİŞAN SAHNE ALDI

Ünlü şarkıcı Alişan’ın sahne aldığı düğünde, Burak Bulut’un eşi Eda Sakız’a taktığı değeri yüksek takılar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

CAM KUTUDA ALTIN ŞOV

Geline takılan altınlar cam bir kutuda sergilenerek adeta şov yapıldı. Eda Sakız'ın kollarına boy boy takılan altınlara görenler inanamadı. Kaynana damada lüks marka bir saat ve altın yüzük taktı.