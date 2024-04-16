Beypazarı Maden Suyu kurucusu ve sahibi Niyazi Ercan'dır

Beypazarı maden suyu kimin, sorusu hız kazandı. Beypazarı Maden Suyu kurucusu ve sahibi arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Beypazarı hangi ülkenin malı? Beypazarı Maden suyu hangi ülkenin? Beypazarı Maden Suyu'nu kim kurdu? Beypazarı Maden Suyu'nun kuruluş öyküsü haberimizde.

Beypazarı maden suyu kimin, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Ankara'nın ilçesi Beypazarı'ndan 27 ülkeye ihracatı yapılan Beypazarı Maden Suyu kurucusu ve sahibi kim? Beypazarı hangi ülkenin malı?

BEYPAZARI MADEN SUYU KİMİN?

Beypazarı Maden Suyu kurucusu Cemil Ercan'dır. Şu an ikinci kuşak temsilci olarak Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu başkanı ise Cemil Ercan'ın oğlu Niyazi Ercan'dır.

Niyazi Ercan, 1961 yılında Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji mezunu olan Niyazi Ercan, yükseköğrenimini makina üzerine tamamladı.

1984 yılında evlenen Niyazi Ercan evli ve iki çocuk babasıdır. Şu an ikinci kuşak temsilci olarak Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir.

Türkiye’nin ilk maden suyu üreticilerinden olan Ercan Ailesi, 1957 yılında kurulduğunda 6000 şişe kapasiteli Beypazarı Maden Suyu şirketini, saatte 300 bin şişe üretim kapasitesine taşıdı.

Beypazarı Maden Suyu, bugün 27 farklı ülkeye ihracat yapıyor.