Beyza Gümülcine kimdir, kaç yaşında? Güneşin Doğduğu Yer dizisinin Leyla'sı

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Leyla Breger karakterine hayat veren Beyza Gümülcine, yeni bölüm öncesinde izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer aldı. Oyuncunun yaşı, eğitim hayatı, daha önce rol aldığı diziler ve hukuk kariyerinden oyunculuğa geçişi araştırılıyor.

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Beyza Gümülcine, ATV ekranlarında yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Leyla Breger karakteriyle başrolde yer alıyor. Burak Özçivit'in canlandırdığı Kenan Kozan ile hikayenin merkezinde bulunan Leyla, dizinin Almanya'dan Adana'ya uzanan olay örgüsünün önemli karakterlerinden biri olarak öne çıkıyor. Gümülcine'nin daha önce Yeraltı dizisinde canlandırdığı Hande karakterinin ardından yeni projedeki performansı da dikkat çekti.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER LEYLA KİM?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Leyla Breger karakterini Beyza Gümülcine canlandırıyor. Yarı Alman olan Leyla, ailesini terk eden Türk babasının ardından güven duygusu zedelenmiş bir karakter olarak hikayede yer aldı. Almanya'da Kenan Kozan ile tanışan Leyla'nın bu ilişkiyle birlikte geçmişte yaşadığı korkularla yeniden yüzleşir. Leyla ile Kenan'ın ilişkisi ilerledikçe aile bağları, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve Adana'daki iki güçlü aile arasındaki dengeler de değişiyor.

Beyza Gümülcine kimdir, kaç yaşında? Güneşin Doğduğu Yer dizisinin Leylası

BEYZA GÜMÜLCİNE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Beyza Gümülcine, 1998 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2019 yılında mezun oldu. Kamera önü çalışmalarına reklam projeleriyle devam eden oyuncu, Sinan Akçıl'ın "Anlatamam" adlı şarkısının klibinde de yer aldı.

Gümülcine televizyon kariyerine Yeraltı dizisinde Hande karakteriyle başladı. Ardından Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Leyla Breger karakterini canlandırmaya başlayan oyuncu, geniş kitleler tarafından tanındı.

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