BİLSEM kayıtları ne zaman bitiyor? Kayıtlarda son gün belli oldu

- Güncelleme:
BİLSEM kayıtları ne zaman bitiyor? Kayıtlarda son gün belli oldu
Türkiye genelinde özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için kayıt süreci hızla devam ediyor. Veliler, çocuklarının geleceğini şekillendirecek bu önemli fırsatı kaçırmamak için BİLSEM son tarihi araştırıyor.

BİLSEM kayıtları ne zaman bitiyor? Kayıtlarda son gün velilerin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), ilkokul öğrencilerinin zihinsel, sanatsal ve akademik yeteneklerini geliştirmek için kapılarını açmaya hazırlanıyor.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için BİLSEM kayıtlarının 28 Temmuz 2025’te başladığını ve 29 Ağustos 2025 Cuma günü sona ereceğini duyurdu. 

BİLSEM kayıtları ne zaman bitiyor? Kayıtlarda son gün belli oldu - 1. Resim

Kayıt süreci, 23 Ekim 2024’te başlayan sınav ve değerlendirme aşamalarını başarıyla geçen ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerini kapsıyor. Velilerin, belirtilen süre içinde gerekli evraklarla başvuruyu tamamlamaması halinde öğrencilerin kayıt hakkı kaybolabilir.

Kayıtların öğrencinin ikamet adresine en yakın BİLSEM’e şahsen yapılması gerekiyor.

BİLSEM kayıtları ne zaman bitiyor? Kayıtlarda son gün belli oldu - 2. Resim

BİLSEM KAYITLARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

BİLSEM kayıtları için velilerin  "Kazandı Belgesi" çıktısı, öğrenci belgesi, ikametgah belgesi, öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğrafı önceden hazırlaması gerekiyor.

BİLSEM’den temin edilecek Kayıt Formu ile Sosyal Medya Veli İzin Belgesi/Veli Muvafakat Belgesi’ni başvuru sırasında doldurulacak.

BİLSEM kayıtları ne zaman bitiyor? Kayıtlarda son gün belli oldu - 3. Resim

BİLSEM KAYITLARI ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) YAPILABİLİR Mİ?

BİLSEM kayıtları yalnızca yüz yüze yapılabiliyor. Velilerin, 28 Temmuz-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında ilgili BİLSEM’e şahsen başvurması gerekiyor.

 

