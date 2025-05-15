BİM 20 Mayıs aktüel kataloğu ile yaza hazırlık: Güneş kremleri, vücut yağı ve bakım ürünleri geliyor

BİM, 20 Mayıs 2025 aktüel kataloğuyla yaza hazırlık için güneş kremleri, vücut yağı ve bakım ürünlerinde bütçe dostu fiyatlar sunuyor. Gıda ve mutfak ürünlerinde de fırsatlar sunuyor. BİM 20 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı.

BİM, 20 Mayıs 2025 Salı günü başlayacak aktüel kataloğuyla yaz mevsimine hazırlananlara ekonomik alışveriş fırsatları sunuyor. Güneş kremleri, vücut yağı ve kişisel bakım ürünleri satışa çıkıyor. BİM 20 Mayıs aktüel ürünler kataloğu pek çok fırsatla geliyor.

BİM 20 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM’in 20 Mayıs aktüel kataloğu, yaz aylarına hazırlık yapmak isteyenler için geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Işıltılı Vücut Yağı 50 ml 199 TL, Çok Yönlü Güneş Sütü Bebek & Çocuk 100 ml (SPF 50) 389 TL, Güneş Kremi 50 ml (SPF 50) 359 TL ve bronzluk artırıcı güneş spreyi gibi yaz ürünleri öne çıkıyor.

Ayrıca, saç yağı, tıraş bıçağı, tüy dökücü krem, diş fırçası ve saç bakım kapsülleri gibi kişisel bakım ürünleri de indirimli fiyatlarla satışta.

Katalog sadece bakım ürünleriyle sınırlı kalmadı. Mutfak ve gıda ürünleri de cazip fiyatlarla tüketicilere ulaşıyor.

Duş seti, seyahat seti ve atıştırmalıklar (örneğin, Meyve Bar Çeşitleri 40 gr 27 TL) gibi pratik ürünler, yaz tatillerini keyifli hale getirecek. Ürünlerin sınırlı stokla satılacağı uyarısı erken alışveriş yapmanın önemini vurguluyor.