Bingöl'ün Genç ve Kiğı ilçelerinde orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Yaz aylarının gelmesiyle beraber artan orman yangınlarından bir tanesi de Bingöl'de oldu. 2 ilçede meydana gelen yangının şiddeti rüzgar ile beraber artarken vatandaşlar söndü mü, nerede çıktı araştırmasını yapıyor. Ekipler müdahalelerine devam ediyor.

28 Haziran günü öğlen saatlerinde Bingöl'ün iki ilçesinde olan orman yangınında çalışmalar devam ederken vatandaşlar dumanı görünce Orman İşletme İl Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Söndürme çalışmaları sürerken söndürüldü mü, yangın neden çıktı araştırması yapılıyor.

BİNGÖL ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bugün Bingöl'ün Genç ve Kiğı ilçelerinde olan ormanlık alan yangınlarında çalışmalar devam ederken henüz kontrol altına alınamadı. Genç ilçesi Döşekkaya ve Kiğı ilçesi Darköprü köylerindeki çıkan yangın, dumanlardan dolayı fark edilerek jandarma ile Orman İşletme İl Müdürlüğüne haber verildi.

Rüzgarın şiddeti ile daha da artan yangına toplamda 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinası, 3 itfaiye, 45 personel, jandarma, belediye ve özel idare ekipleri müdahale etmeye başladı.

Bingöl'ün Genç ve Kiğı ilçelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

