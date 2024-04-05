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Haberler > Haberler > Bir insan göz kapaklarıyla 411 kg 400 gr ağırlığı çekmiştir

Bir insan göz kapaklarıyla 411 kg 400 gr ağırlığı çekmiştir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bir insan göz kapaklarıyla 411 kg 400 gr ağırlığı çekmiştir

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor All Star 2024’te son yayınlanan bölümde “Anlat Bakalım” oynandı. Oyunda sorulan sorulardan birisi “Bir insan göz kapaklarıyla kaç kg ağırlık çekmiştir?” sorusu oldu. Merak edilen sorunun cevabı haberimizde..

Bir insan göz kapaklarıyla kaç kg ağırlık çekmiştir? Survivor’da merak edilen birçok soru her Anlat Bakalım oyununda gündem oluyor. O ilginç sorulardan birisi ise “bir insanın göz kapakları ile kaç kilogram ağırlık çektiği” sorusu oldu.

BİR İNSAN GÖZ KAPAKLARIYLA KAÇ KG AĞIRLIK ÇEKMİŞTİR?

Chayne Hultgren ismindeki Avusturalya'da yaşayan bu sıra dışı insan, göz kapaklarıyla 411 kg 400 gr ağırlığını çekmeyi başarmıştır. Survivor’da cevabı merak edilen “Bir insan göz kapaklarıyla kaç kg ağırlık çekmiştir” sorusunun cevabı 411 kg 400 gr olacaktır.

Bir insan göz kapaklarıyla 411 kg 400 gr ağırlığı çekmiştir - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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