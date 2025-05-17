Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bir Zamanlar İstanbul final mi yapıyor? Final kararı merak ediliyor

Bir Zamanlar İstanbul final mi yapıyor? Final kararı merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bir Zamanlar İstanbul final mi yapıyor? Final kararı merak ediliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerinde yer aldığı Bir Zamanlar İstanbul final olup olmayacağı gündeme geldi. Cuma akşamları TRT 1'de ekrana gelen dizi, 1990'ların İstanbul'unu ve siyasi ortamını anlatıyordu.

TRT 1'in yakın tarihe mercek tutarak anlattığı çağdaş bir Köroğlu hikayesi Bir Zamanlar İstanbul 14. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Pek çok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı dizinin final yapıp yapmayacağı ve tarihi netleşti.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT1’in Bozdağ Film yapımı dizisi Bir Zamanlar İstanbul için final kararı alındı. 14. bölümü yayınlanan dizi, iki bölümün ardından 16. bölümde ekranlara veda edecek.

Final haberi dizinin takipçilerini üzerken finalde, Cihangir Ceyhan’ın canlandırdığı “Kadir” ve Alina Boz’un oynadığı “Zeynep” karakterlerinin hikayesinin nasıl biteceği merak ediliyor. 

Bir Zamanlar İstanbul final mi yapıyor

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR?

1990'ların Türkiye'sinin toplumsal ve kültürel dinamiklerinden beslenen hikayesiyle sevilen dizi Bir Zamanlar İstanbul final kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda dizinin 16. bölümde final yapması bekleniyor.

Bir Zamanlar İstanbul neden final yapıyor

BİR ZAMANLAR İSTANBUL NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizinin final kararı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada reytinglerin beklentilerin altında kalması veya hikayenin tamamlanması nedeniyle sona erdiği konuşuluyor. 16. bölümde hikaye tamamlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Üniversite okumak için İstanbul'a geldi, şimdi Beşiktaş yolunda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray şampiyonluk maçı: Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? - HaberlerGalatasaray şampiyonluk maçı: Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?Bugün hangi maçlar var 17 Mayıs? Süper Lig ve Avrupa'da günün maçları - HaberlerBugün hangi maçlar var 17 Mayıs? Süper Lig ve Avrupa'da günün maçlarıEurovision 2025 finali hangi kanalda, saat kaçta? Finale kalan ülkeler - HaberlerEurovision 2025 finali hangi kanalda, saat kaçta? Finale kalan ülkelerSurvivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Mayıs eleme adayı belli oldu - HaberlerSurvivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Mayıs eleme adayı belli olduBu hafta sonu İstanbul'da yağmur yağacak mı, hava nasıl? 17-18 Mayıs İstanbul hava durumu - HaberlerBu hafta sonu İstanbul'da yağmur yağacak mı, hava nasıl? 17-18 Mayıs İstanbul hava durumuKızılcık Şerbeti final ne zaman? Herkes bu bölümü konuşacak! - HaberlerKızılcık Şerbeti final ne zaman? Herkes bu bölümü konuşacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...