Bir Zamanlar İstanbul final mi yapıyor? Final kararı merak ediliyor

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerinde yer aldığı Bir Zamanlar İstanbul final olup olmayacağı gündeme geldi. Cuma akşamları TRT 1'de ekrana gelen dizi, 1990'ların İstanbul'unu ve siyasi ortamını anlatıyordu.

TRT 1'in yakın tarihe mercek tutarak anlattığı çağdaş bir Köroğlu hikayesi Bir Zamanlar İstanbul 14. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Pek çok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı dizinin final yapıp yapmayacağı ve tarihi netleşti.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT1’in Bozdağ Film yapımı dizisi Bir Zamanlar İstanbul için final kararı alındı. 14. bölümü yayınlanan dizi, iki bölümün ardından 16. bölümde ekranlara veda edecek.

Final haberi dizinin takipçilerini üzerken finalde, Cihangir Ceyhan’ın canlandırdığı “Kadir” ve Alina Boz’un oynadığı “Zeynep” karakterlerinin hikayesinin nasıl biteceği merak ediliyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR?

1990'ların Türkiye'sinin toplumsal ve kültürel dinamiklerinden beslenen hikayesiyle sevilen dizi Bir Zamanlar İstanbul final kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda dizinin 16. bölümde final yapması bekleniyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizinin final kararı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada reytinglerin beklentilerin altında kalması veya hikayenin tamamlanması nedeniyle sona erdiği konuşuluyor. 16. bölümde hikaye tamamlanacak.