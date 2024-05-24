Birleşmiş Milletler'in başlıca yargı organı UAD, İsrail'den 1 ay içerisinde tedbir raporu vermesini istedi

Bugün Uluslararası Adalet Divanı, İsrail kararını açıkladı. Dünyanın gündeminde yer alan konu ile ilişkin ise nedir, ne yapar gibi soruları araştırıldı. Birleşmiş Milletler'in başlıca yargı organı UAD'ın merkezi hakkında bilgiler...

24 Mayıs günü İsrail kararı açıklanırken Uluslararası Adalet Divanı'nın ne olduğu merak edildi. Vatandaşlar UAD'a üye olan ülkeler ve merkezi nerede araştırılıyor.

İsrail'in saldırıları derhal durdurmasını isterken İsrail'den 1 ay içerisinde tedbir raporu vermesini isteyen Divan, BM'nin başlıca yargı organı.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde olurken Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nden seçilen 15 yargıçtan oluşuyor. Yargıçlar farklı ülkelerden seçilerek değişik hukuk sistemlerini temsil etmesi hedefleniyor. Başkanı ise Joan Donoghue'tur.

Yetki alanı, uluslararası uyuşmazlıkta taraf olan ülkelerin kendisine getirdikleri davalar ile BM Antlaşması'nda ya da yürürlükteki uluslararası antlaşmalarda özellikle öngörülmüş konularıdır.

Açıklama şöyle oldu:

"İsrail Refah'ta 800 bin Filistin vatandaşını yerinden etti.

Filistin vatandaşlarının içebileceği su dahi yok.

İsrail askeri operasyonu derhal durdurmalı.

Gazze'de tedbir kararına ihtiyaç var.

İsrail 1 ay içinde bir rapor hazırlayıp sunmalı.

Gazze'ye kesintisiz yardım sağlanmalı.

Rehineler koşulsuz şekilde serbest bırakılmalı.

Sınır kapıları derhal açılmalı.

İsrail sivilleri korumuyor, yardımları önlüyor.

Refah için ek tedbir kararı alındı.

Refah sınır kapısı açık tutulmalı."