Bitcoin'den tarihi tırmanış! Yatırımcılarına güzel haber verildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mayıs 2025 19:18 - Güncelleme: 21 Mayıs 2025 19:18 - Güncelleme:

En değerli yatırım araçlarından biri olan Bitcoin bugün yüzde 4.5'lik değer kazanarak 109 bin 400 dolara çıktı. Bu zirve aynı zamanda Bitcoin için yeni bir rekor olarak görülüyor.

Bitcoin son olarak 20 Ocak 2025'te 109 bin dolarlık rekoru kırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başladığı günden itibaren düşüşe geçmişti. Bitcoin, Trump'ın Çin ile girdiği ticaret savaşı sürecinde Mart ayında zayıfladı ve 85 bin doların altına kadar gerilemişti. BITCOIN REKOR KIRDI Dünyanın ilk merkeziyetsiz ve en değerli kripto para birimi Bitcoin, küresel piyadalarda yaşanan gelişmelerden kaynaklı yeniden yükselişe geçti. Trump'ın Çin ile girdiği ticaret rekabetinde geri adım atmasıyla ticaret savaşı endişelerinin azaldı. Dünya genelinde faiz indirim beklentileri ve jeopolitik tansiyonun düşmesi, Bitcoin'in yeniden zirveye çıkmasını sağladı. BITCOIN İLK KEZ 109 BİN 400'Ü AŞTI Bitcoin, 21 Mayıs 2025 Salı günü içinde yüzde 4.5 değer kazarak 109 bin 487 doları aştı. Son bir ayda toplamda yüzde 24 değer kazanan Bitcoin, bir kez daha rekor kırdı. Yükselişler piyasa genelini etkilerken kripto paraların toplam piyasa değeri, Coinmarketcap verilerine göre, son 24 saatte 100 milyar dolar artarak 3.43 trilyon dolara çıktı. İlgili Haber Dolardan kaçış sürüyor! Bitcoin’de yeni rekor!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin