Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bitter çikolata da listede: Yaşlanmayı yavaşlatan 7 besin

Bitter çikolata da listede: Yaşlanmayı yavaşlatan 7 besin

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bitter çikolata da listede: Yaşlanmayı yavaşlatan 7 besin
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bitter çikolata, nar ve avokado ile yaşlandırmayı geciktirin. Bu 7 besin cildinizi koruyor ve genç kalmanızı sağlıyor.

Yaşlanmak kaçınılmaz ancak doğru beslenme ile bu süreci yavaşlatmak mümkün. 

Antioksidanlar, sağlıklı yağlar ve vitaminlerle dolu besinler, cilt elastikiyetini koruyarak genç bir görünüm sunuyor.

Bitter çikolata gibi tatlı sürprizler de dahil uzmanların önerdiği 7 besin, hücre yenilenmesini destekliyor.

GENÇLİĞİN SIRRI BU 7 BESİNDE 

Beslenme, yaşlanmayı yavaşlatmada kilit rol oynuyor. Yaban mersini, nar, avokado, ceviz, domates, zerdeçal ve bitter çikolata, antioksidan ve vitaminlerle cildi koruyor.

Bitter çikolata da listede: Yaşlanmayı yavaşlatan 7 besin - 1. Resim

Uzmanlar, bu besinlerin kolajen üretimini desteklediğini ve serbest radikalleri nötralize ettiğini belirtiyor. 

BİTTER ÇİKOLATA ŞAŞIRTTI

Bitter çikolata, flavonoidleriyle hücre hasarını önlüyor ve UV ışınlarına karşı koruma sağlıyor. Yüzde 70 kakao içeren çikolata, ciltteki kan akışını iyileştiriyor.

Bitter çikolata da listede: Yaşlanmayı yavaşlatan 7 besin - 2. Resim

Günde 20-30 gram bitter çikolatanın cilt elastikiyetini artırdığını söyleniyor.

CİLDİ NEMLENDİRİYOR, HÜCRE YENİLİYOR

Avokado, E vitamini ve sağlıklı yağlarla cildi nemlendiriyor, kırışıklıkları azaltıyor. Haftada 2-3 kez tüketmek yeterli. 

Bitter çikolata da listede: Yaşlanmayı yavaşlatan 7 besin - 3. Resim

Yaban mersini, C vitamini ve antosiyaninle hücre yenilenmesini hızlandırıyor. Günde bir avuç tüketim idealdir.

KOLAJEN DOSTU 

Nar, ellagik asit ile kolajen üretimini destekliyor kırışıklıkları geciktiriyor.

Bitter çikolata da listede: Yaşlanmayı yavaşlatan 7 besin - 4. Resim

Domates, likopenle güneşin cilde zararını azaltıyor. Günlük 1-2 domates, cilt sağlığını koruyor. Likopenin antioksidan etkisi bulunuyor. 

Bitter çikolata da listede: Yaşlanmayı yavaşlatan 7 besin - 5. Resim

Zerdeçal, iltihaplanmayı azaltarak cildi genç tutuyor. Zerdeçalın ciltteki kızarıklıkları hafiflettiğini belirtiyor. Çay veya yemeklere eklenerek tüketilmesi öneriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ÇAYKUR 1500 mevsimlik işçi alımı yapacak! Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ÇAYKUR 1500 mevsimlik işçi alımı yapacak! Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak? - HaberlerÇAYKUR 1500 mevsimlik işçi alımı yapacak! Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak?Asgari ücrete zam var mı? Asgari ücret ara zam merakla bekleniyor! - HaberlerAsgari ücrete zam var mı? Asgari ücret ara zam merakla bekleniyor!Dünya Kupası Türkiye - İspanya maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? Milli maç için geri sayım sürüyor - HaberlerDünya Kupası Türkiye - İspanya maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? Milli maç için geri sayım sürüyorKral Kaybederse kulüp nerede çekiliyor? Çekim yerleri şaşırttı - HaberlerKral Kaybederse kulüp nerede çekiliyor? Çekim yerleri şaşırttıBurak Pakkan kimdir, kaç yaşında? İstatistikleri, Fenerbahçe karnesi gündemde! - HaberlerBurak Pakkan kimdir, kaç yaşında? İstatistikleri, Fenerbahçe karnesi gündemde!MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 PERTEM MSÜ tercih sonuçları sorgulama - HaberlerMSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 PERTEM MSÜ tercih sonuçları sorgulama
Sonraki Haber Yükleniyor...