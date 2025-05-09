Bitter çikolata da listede: Yaşlanmayı yavaşlatan 7 besin

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Mayıs 2025 16:20 - Güncelleme: 9 Mayıs 2025 16:21 - Güncelleme:

Bitter çikolata, nar ve avokado ile yaşlandırmayı geciktirin. Bu 7 besin cildinizi koruyor ve genç kalmanızı sağlıyor.

Yaşlanmak kaçınılmaz ancak doğru beslenme ile bu süreci yavaşlatmak mümkün. Antioksidanlar, sağlıklı yağlar ve vitaminlerle dolu besinler, cilt elastikiyetini koruyarak genç bir görünüm sunuyor. Bitter çikolata gibi tatlı sürprizler de dahil uzmanların önerdiği 7 besin, hücre yenilenmesini destekliyor. GENÇLİĞİN SIRRI BU 7 BESİNDE Beslenme, yaşlanmayı yavaşlatmada kilit rol oynuyor. Yaban mersini, nar, avokado, ceviz, domates, zerdeçal ve bitter çikolata, antioksidan ve vitaminlerle cildi koruyor. Uzmanlar, bu besinlerin kolajen üretimini desteklediğini ve serbest radikalleri nötralize ettiğini belirtiyor. BİTTER ÇİKOLATA ŞAŞIRTTI Bitter çikolata, flavonoidleriyle hücre hasarını önlüyor ve UV ışınlarına karşı koruma sağlıyor. Yüzde 70 kakao içeren çikolata, ciltteki kan akışını iyileştiriyor. Günde 20-30 gram bitter çikolatanın cilt elastikiyetini artırdığını söyleniyor. CİLDİ NEMLENDİRİYOR, HÜCRE YENİLİYOR Avokado, E vitamini ve sağlıklı yağlarla cildi nemlendiriyor, kırışıklıkları azaltıyor. Haftada 2-3 kez tüketmek yeterli. Yaban mersini, C vitamini ve antosiyaninle hücre yenilenmesini hızlandırıyor. Günde bir avuç tüketim idealdir. KOLAJEN DOSTU Nar, ellagik asit ile kolajen üretimini destekliyor kırışıklıkları geciktiriyor. Domates, likopenle güneşin cilde zararını azaltıyor. Günlük 1-2 domates, cilt sağlığını koruyor. Likopenin antioksidan etkisi bulunuyor. Zerdeçal, iltihaplanmayı azaltarak cildi genç tutuyor. Zerdeçalın ciltteki kızarıklıkları hafiflettiğini belirtiyor. Çay veya yemeklere eklenerek tüketilmesi öneriliyor. İlgili Haber Sakın bu gıdayı tüketmeyin! Erken ölüm riskini artıran gıda

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan