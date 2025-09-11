Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bloomberg HT'nin sahibi kim, kapandı mı?

- Güncelleme:
Bloomberg HT&#039;nin sahibi kim, kapandı mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Can Holding'e yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Bloomber HT'ye de el konuldu. Birçok kişi "Bloomberg HT sahibi kim, kapandı mı?" sorusuna cevap arıyor.

Bloomberg HT, 27 Ocak 2010'da yayına başlamış Ciner Yayın Holding ve Bloomberg L.P. ortaklığı altında yayın yapan ekonomi kanalıdır. 

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla 121 şirketin mal varlığına el konuldu. Başta Habertürk ve Show TV dahil olmak üzere Blomberg HT'de bu listede yer alıyor. Peki, "Bloomberg HT sahibi kim, kapandı mı?" İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

Habertürk ve Show TV'nin kaç paraya satıldığı belli oldu! Rakam çok büyük - 1. Resim

BLOOMBERG HT'NİN SAHİBİ KİM?

Blomberg HT'nin sahibi Can Holding''tir. Bu medya kanalı daha önce Ciner Yayın Holding'e bağlıydı, ancak Ciner'in medya faaliyetleri Can Holding'e devredildi.

Can Holding, Ciner Yayın Holding'in medya varlıklarını devralarak bünyesinde Show Tv, Habertürk, Blomberg HT , HT Spor  gibi birçok medya kanalını bulundurmaktadır.

Bloomberg HT'nin sahibi kim, kapandı mı? - 2. Resim

BLOOMBERG HT KAPANDI MI?

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren Blomberg HT'ye soruşturma kapsamında el konulmuştur. Ancak şu anda kanal tamamen kapatılmamıştır, yayın hayatına kesintisiz şekilde devam etmektedir. 

Yönetim sahibi Can Holding'e yönelik soruşturulma başlatılsa da Bloomberg HT hâlâ aktif olarak yayın yapan ekonomi kanalıdır. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenomen Tolunay Ören'e hapis şoku! "Alakam yok" dedi aylık kazancını açıkladı
