Bodrum FK - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler belli oldu

Bodrum FK - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler belli oldu

- Güncelleme:
Bodrum FK - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Muhtemel ilk 11&#039;ler belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bodrum FK - Adana Demirspor maçı için nefesler tutuldu. Bodrum F ile Adana Demirspor arasında oynanacak kritik maçın yayınlanacağı kanal, futbolseverler ve taraftarların gündeminde yer alıyor.

Bodrum FK, kendi sahasında güçlü rakibi Adana Demirspor’u konuk edecek. Mücadeleye saatler kala yayın bilgileri merak konusu haline geldi.

Bodrum FK - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler belli oldu - 1. Resim

BODRUM FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK ile Adana Demirspor, 12 Eylül Cuma günü mücadele edecek.

Bugün  20.00'de başlayacak Bodrum FK - Adana Demirspor karşılaşması  TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından izlenebilecek.

Bodrum FK - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler belli oldu - 2. Resim

BODRUM FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Bodrum FK - Adana Demirspor maçının ilk 11'ler henüz belli olmadı. Karşılaşmaya son 1 saat kala kadronun paylaşılması bekleniyor.

İlk 11'ler şu şekildedir;

Bodrum FK: D.Sousa, A. Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şahin, Omar İmeri, Fredy, M. Mohammed, Ahmet, P. Brazao, Ali Habeşoğlu, T.Seferi

Adana Demirspor: Deiz Dönmezer, Kadir Karağit, Ali Fidan, Osman Kaynak, Enes Erol, Caner Kaban, Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç, Ozan Demirbağ, Sefa Gülay

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yan Yana filmi ne zaman vizyona girecek? Intouchables uyarlaması filmin başrollerinde Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit olacak!
