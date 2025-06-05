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Bozdağ platosu nerede, nasıl gidilir? Bozdağ Film Platosu yol tarifi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bozdağ platosu nerede, nasıl gidilir? Bozdağ Film Platosu yol tarifi
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Kurban Bayramı’nda Bozdağ Film Platoları, tarih, kültür ve lezzet dolu etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Atlı gösterilerden söyleşilere, geleneksel yemeklerden çocuk oyunlarına kadar bir deneyim sunuyor. Bozdağ platosu nerede, yol tarifi merak ediliyor.

Kurban Bayramı’nda Bozdağ Film Platoları, tarih, kültür ve lezzet dolu etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Bozdağ platosu nerede, nasıl gidilir merak edilirken Bozdağ Film Platosu yol tarifi belli oldu.

BOZDAĞ PLATOSU NEREDE?

Bozdağ Film Platoları, İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva Mahallesi’nde, Karadeniz’e yakın bir konumda yer alıyor. Yaklaşık 300 dönümlük bir arazi üzerine kurulu olan bu plato, Osmanlı ve Türk tarihine ait atmosferiyle dikkat çekiyor. Dünyanın üçüncü, Avrupa’nın ise en büyük film platosu unvanını taşıyor.

Bozdağ platosu nerede, nasıl gidilir? Bozdağ Film Platosu yol tarifi - 1. Resim

Doğal güzelliklerle çevrili Beykoz Ormanları’nın içinde bulunan plato, hem şehir merkezine yakınlığı hem de tarihi dokusuyla ziyaretçileri büyülüyor.

Platoda, İnegöl Kalesi, Harzemşah Sarayı, Kayı Obası ve Söğüt gibi tarihi mekanlar aslına uygun olarak inşa edilmiş. Ziyaretçiler, bu mekanlarda Osmanlı’nın kuruluş döneminden Cumhuriyet tarihine uzanan bir yolculuğa çıkarken, “Kuruluş Osman” gibi dizilerin setlerini de yakından görme fırsatı bulacak. 

Bozdağ platosu nerede, nasıl gidilir? Bozdağ Film Platosu yol tarifi - 2. Resim

BOZDAĞ PLATOSUNA NASIL GİDİLİR?

Bozdağ Film Platoları’na ulaşım, İstanbul’dan oldukça kolay ve pratik. Şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan plato, Beykoz’un Riva bölgesinde konumlanıyor.

Özel araçla gitmek isteyenler, Anadolu Yakası’ndan TEM Otoyolu’nu kullanarak Riva çıkışından sonra yaklaşık 15 dakikalık bir yolculukla platoya ulaşabilir.

Toplu taşıma tercih edenler ise Beykoz’dan Riva’ya giden minibüs veya otobüsleri kullanabilir.

Plato, haftanın her günü 10.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık ancak Kurban Bayramı’nın birinci günü sabah açılış saati 12.00 olacak.

Bozdağ platosu nerede, nasıl gidilir? Bozdağ Film Platosu yol tarifi - 3. Resim

BOZDAĞ FİLM PLATOSU YOL TARİFİ

Bozdağ Film Platoları’na ulaşmak için detaylı bir yol tarifi takip etmek isteyenler, İstanbul’un Anadolu Yakası’ndan başlayarak Kuzey Marmara Otoyolu veya TEM Otoyolu üzerinden Riva’ya yönelebilir. Riva Caddesi üzerinde, TFF tesislerinin karşısında yer alan plato, açık adresiyle kolayca bulunabiliyor: Riva Mah. Riva Cad. No:35/1, Beykoz/İstanbul. Navigasyon cihazları veya harita uygulamaları kullanılarak da rahatlıkla ulaşım sağlanabilir.

Toplu taşıma ile gelmek isteyenler için Beykoz’dan düzenli sefer yapan minibüsler, Riva’ya kısa sürede ulaşım sağlıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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