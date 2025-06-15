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Bu akşam hangi diziler, programlar var? 15 Haziran TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu akşam hangi diziler, programlar var? 15 Haziran TV yayın akışı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Haziran Pazar günü Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akışı belli oldu. İzleyiciler TV yayın akışı ve programları güncel olarak takip ediyor. 15 Haziran TV yayın akışı ile ekrana gelecek filmler ve programlar netleşti.

15 Haziran Pazar akşamı, dizilerin sezon finali yapmasıyla birlikte pek çok film, tekrar bölümleri ve programlar ekrana gelecek. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 kanallarının yayın akışları araştırılıyor.

15 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI

Kanal D Yayın Akışı

07:00 Kavak Yelleri

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Kara Murat Ölüm Emri

16.30 Arka Sokaklar

20.00 Titanik

23.45 Herkül Yeniden Doğuyor

ATV Yayın Akışı

10.00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

12:10 Güven Bana

14.20 Babam

17:00 Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

Show TV Yayın Akışı

08.00 Gelin

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Kezban

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Sahte Kabadayı

21.45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

23.30 Sahte Kabadayı

Star TV Yayın Akışı

08.15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Hanım Köylü

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sahipsizler

20.00 Berlin Kaplanı

22.15 Berlin Kaplanı

Bu akşam hangi diziler, programlar var? 15 Haziran TV yayın akışı - 1. Resim

NOW TV Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Çift Kişilik Oda

14.00 Yasak Elma

15.45 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet 

19.00 Ozan Dündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet 

TRT 1 Yayın Akışı

06.30 Beni Böyle Sev

08.35 Alparslan: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.40 Mehmed: Fetihler Sultanı

16.55 Lingo Türkiye

20.00 Teşkilat

TV8 Yayın Akışı

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin

14.15 İşte Benim Stilim

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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