Bu akşam hangi diziler, programlar var? 15 Haziran TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Haziran 2025 15:37 - Güncelleme: 15 Haziran 2025 15:38 - Güncelleme:

15 Haziran Pazar günü Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akışı belli oldu. İzleyiciler TV yayın akışı ve programları güncel olarak takip ediyor. 15 Haziran TV yayın akışı ile ekrana gelecek filmler ve programlar netleşti.

15 Haziran Pazar akşamı, dizilerin sezon finali yapmasıyla birlikte pek çok film, tekrar bölümleri ve programlar ekrana gelecek. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 kanallarının yayın akışları araştırılıyor. 15 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI Kanal D Yayın Akışı 07:00 Kavak Yelleri 08.30 Konuştukça 09.45 Magazin D Pazar 12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi 13.45 Arda ile Omuz Omuza 14.45 Kara Murat Ölüm Emri 16.30 Arka Sokaklar 20.00 Titanik 23.45 Herkül Yeniden Doğuyor ATV Yayın Akışı 10.00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet 12:10 Güven Bana 14.20 Babam 17:00 Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel 20.00 Kim Milyoner Olmak İster? Show TV Yayın Akışı 08.00 Gelin 10.00 Pazar Sürprizi 13.00 Kezban 15.00 Kızılcık Şerbeti 18.25 Hafta Sonu Ana Haber 20.00 Sahte Kabadayı 21.45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar 23.30 Sahte Kabadayı Star TV Yayın Akışı 08.15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi 09:00 Hanım Köylü 11.00 Tülin Şahin ile Moda 12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 14:15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa 15.30 Sahipsizler 20.00 Berlin Kaplanı 22.15 Berlin Kaplanı NOW TV Yayın Akışı 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11.15 Çift Kişilik Oda 14.00 Yasak Elma 15.45 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet 19.00 Ozan Dündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu 20.00 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet TRT 1 Yayın Akışı 06.30 Beni Böyle Sev 08.35 Alparslan: Büyük Selçuklu 11.45 Enine Boyuna 13.40 Mehmed: Fetihler Sultanı 16.55 Lingo Türkiye 20.00 Teşkilat TV8 Yayın Akışı 08.00 Oynat Bakalım 08.45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm 10:00 Gazete Magazin 14.15 İşte Benim Stilim 20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan