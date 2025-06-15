Bu akşam hangi diziler, programlar var? 15 Haziran TV yayın akışı
15 Haziran Pazar günü Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akışı belli oldu. İzleyiciler TV yayın akışı ve programları güncel olarak takip ediyor. 15 Haziran TV yayın akışı ile ekrana gelecek filmler ve programlar netleşti.
15 Haziran Pazar akşamı, dizilerin sezon finali yapmasıyla birlikte pek çok film, tekrar bölümleri ve programlar ekrana gelecek. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 kanallarının yayın akışları araştırılıyor.
15 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI
Kanal D Yayın Akışı
07:00 Kavak Yelleri
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Kara Murat Ölüm Emri
16.30 Arka Sokaklar
20.00 Titanik
23.45 Herkül Yeniden Doğuyor
ATV Yayın Akışı
10.00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
12:10 Güven Bana
14.20 Babam
17:00 Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
Show TV Yayın Akışı
08.00 Gelin
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Kezban
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Sahte Kabadayı
21.45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
23.30 Sahte Kabadayı
Star TV Yayın Akışı
08.15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Hanım Köylü
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Sahipsizler
20.00 Berlin Kaplanı
22.15 Berlin Kaplanı
NOW TV Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Çift Kişilik Oda
14.00 Yasak Elma
15.45 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet
19.00 Ozan Dündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet
TRT 1 Yayın Akışı
06.30 Beni Böyle Sev
08.35 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.40 Mehmed: Fetihler Sultanı
16.55 Lingo Türkiye
20.00 Teşkilat
TV8 Yayın Akışı
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin
14.15 İşte Benim Stilim
20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm