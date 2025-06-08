Bu akşam hangi diziler var? Bayram programları 8 Haziran TV yayın akışı

Kurban Bayramı’nın üçüncü günü, 8 Haziran 2025 Pazar akşamı televizyon kanallarında dizi, film ve yarışma programlarıyla dopdolu bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. TRT 1’de Teşkilat yeni bölümüyle, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster ile heyecan devam ederken Show TV ve Kanal D nostaljik Türk filmleriyle bayram coşkusu artıyor. 8 Haziran TV yayın akışı ve bayram programları belli oldu.

Kurban Bayramı’nın üçüncü günü olan 8 Haziran 2025 Pazar, televizyon ekranlarda çeşitli dizi, film ve programlar yer alıyor. 8 Haziran TV yayın akışı ve bu akşam hangi diziler var belli oldu.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

8 Haziran 2025 Pazar akşamı, bayram nedeniyle birçok dizi sezon finali yapmış olsa da TRT 1’in Teşkilat dizisi yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Saat 20.00’de başlayacak olan dizide ekip zorlu bir görevle karşı karşıya.

Ayrıca, NOW TV’de Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… saat 20:00’de duygusal ve sürükleyici hikayesiyle tekrar bölümüyle ekranlara gelirken, Star TV’de Kral Kaybederse saat 15.30’da tekrar bölümüyle izleyicilere sunuluyor.

Kanal D’de ise Password yarışma programı ekrana gelecek.

8 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI

Show TV yayın akışı

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Kapıcılar Kralı

21:45 Köşeyi Gerzek Şaban

23:30 Kapıcılar Kralı

01:30 Köşeyi Gerzek Şaban

ATV yayın akışı

14:15 Bir Gece Masalı

17:10 Çakallarla Dans 5

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster (Yeni Bölüm)

00:20 Kuruluş Osman

KANAL D Yayın akışı

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Kara Murat Fatih’in Fermanı

16:30 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

21:45 Password

23:45 Yerli Sinema Gelin Halayı

STAR TV Yayın akışı

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Salur Kazan: Zoraki Kahraman

01:30 Salur Kazan: Zoraki Kahraman

TRT 1 Yayın akışı

15:50 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat (Yeni Bölüm)

00:15 3’te 3

01:30 Gönül Dağı Kurban

NOW TV Yayın akışı

14:30 Yasak Elma

16:00 Çift Kişilik Oda

19:00 Now Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…

23:30 Çift Kişilik Oda

TV8 Yayın akışı

10:00 Gazete Magazin

16:00 Almanya - Fransa / Canlı - UEFA Uluslar Ligi 3.'lük Maçı

20:00 Survivor All Star Gönüllüler

22:00 Portekiz - İspanya / Canlı - UEFA Uluslar Ligi Final Maçı

00:15 Gazete Magazin