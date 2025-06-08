Bu akşam hangi diziler var? Bayram programları 8 Haziran TV yayın akışı
Kurban Bayramı’nın üçüncü günü, 8 Haziran 2025 Pazar akşamı televizyon kanallarında dizi, film ve yarışma programlarıyla dopdolu bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. TRT 1’de Teşkilat yeni bölümüyle, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster ile heyecan devam ederken Show TV ve Kanal D nostaljik Türk filmleriyle bayram coşkusu artıyor. 8 Haziran TV yayın akışı ve bayram programları belli oldu.
Kurban Bayramı’nın üçüncü günü olan 8 Haziran 2025 Pazar, televizyon ekranlarda çeşitli dizi, film ve programlar yer alıyor. 8 Haziran TV yayın akışı ve bu akşam hangi diziler var belli oldu.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
8 Haziran 2025 Pazar akşamı, bayram nedeniyle birçok dizi sezon finali yapmış olsa da TRT 1’in Teşkilat dizisi yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Saat 20.00’de başlayacak olan dizide ekip zorlu bir görevle karşı karşıya.
Ayrıca, NOW TV’de Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… saat 20:00’de duygusal ve sürükleyici hikayesiyle tekrar bölümüyle ekranlara gelirken, Star TV’de Kral Kaybederse saat 15.30’da tekrar bölümüyle izleyicilere sunuluyor.
Kanal D’de ise Password yarışma programı ekrana gelecek.
8 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI
Show TV yayın akışı
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kapıcılar Kralı
21:45 Köşeyi Gerzek Şaban
23:30 Kapıcılar Kralı
01:30 Köşeyi Gerzek Şaban
ATV yayın akışı
14:15 Bir Gece Masalı
17:10 Çakallarla Dans 5
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster (Yeni Bölüm)
00:20 Kuruluş Osman
KANAL D Yayın akışı
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Kara Murat Fatih’in Fermanı
16:30 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
21:45 Password
23:45 Yerli Sinema Gelin Halayı
STAR TV Yayın akışı
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Salur Kazan: Zoraki Kahraman
01:30 Salur Kazan: Zoraki Kahraman
TRT 1 Yayın akışı
15:50 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat (Yeni Bölüm)
00:15 3’te 3
01:30 Gönül Dağı Kurban
NOW TV Yayın akışı
14:30 Yasak Elma
16:00 Çift Kişilik Oda
19:00 Now Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…
23:30 Çift Kişilik Oda
TV8 Yayın akışı
10:00 Gazete Magazin
16:00 Almanya - Fransa / Canlı - UEFA Uluslar Ligi 3.'lük Maçı
20:00 Survivor All Star Gönüllüler
22:00 Portekiz - İspanya / Canlı - UEFA Uluslar Ligi Final Maçı
00:15 Gazete Magazin