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Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 20 Mayıs TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 20 Mayıs TV yayın akışı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

20 Mayıs Salı günü TV yayın akışı ile akşam izlenebilecek diziler, programlar ve filmler belli oldu. Bugün, Kral Kaybederse, Bahar, Bir Gece Masalı ve Mehmet: Fetihler Sultanı yeni bölümüyle ekranda olacak. ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D ve TV8 TV 20 Mayıs TV yayın akışı ve saatleri netleşti.

20 Mayıs Salı günü ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D, TV8'de çeşitli programlar ve diziler yer alıyor. 20 Mayıs TV yayın akışı ve yayınlanacak diziler belli oldu.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR, SAAT KAÇTA?

Gündüz kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert, Gelinim Mutfakta, Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zahide Yetiş ile Yeniden Başlamak gibi programlar ekrana geliyor. Akşam ise 20.00'de dizilerin yeni bölümü ekrana geliyor. 

Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 20 Mayıs TV yayın akışı - 1. Resim

20 Mayıs'ta, Star TV'de Kral Kaybederse, TRT 1'de Mehmet: Fetihler Sultanı, ATV'de Bir Gece Masalı ve Show TV'de Bahar dizisi yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 20 Mayıs TV yayın akışı - 2. Resim

20 MAYIS TV YAYIN AKIŞI

Kanal D Yayın Akışı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya (Tekrar)

23:15 İnci Taneleri

01:45 Yargı

Star TV Yayın Akışı

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse (Yeni Bölüm)

00:30 Sahipsizler

Show TV Yayın Akışı

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar  (Yeni Bölüm)

00:15 Siyah Kalp

ATV Yayın Akışı

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı(Yeni Bölüm)

00:20 Kuruluş Osman

TRT 1 Yayın Akışı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm)

00:15 Türk Sineması "Ceviz Ağacı"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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