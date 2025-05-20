Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 20 Mayıs TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mayıs 2025 15:57 - Güncelleme: 20 Mayıs 2025 15:57 - Güncelleme:

20 Mayıs Salı günü TV yayın akışı ile akşam izlenebilecek diziler, programlar ve filmler belli oldu. Bugün, Kral Kaybederse, Bahar, Bir Gece Masalı ve Mehmet: Fetihler Sultanı yeni bölümüyle ekranda olacak. ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D ve TV8 TV 20 Mayıs TV yayın akışı ve saatleri netleşti.

20 Mayıs Salı günü ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D, TV8'de çeşitli programlar ve diziler yer alıyor. 20 Mayıs TV yayın akışı ve yayınlanacak diziler belli oldu. BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR, SAAT KAÇTA? Gündüz kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert, Gelinim Mutfakta, Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zahide Yetiş ile Yeniden Başlamak gibi programlar ekrana geliyor. Akşam ise 20.00'de dizilerin yeni bölümü ekrana geliyor. 20 Mayıs'ta, Star TV'de Kral Kaybederse, TRT 1'de Mehmet: Fetihler Sultanı, ATV'de Bir Gece Masalı ve Show TV'de Bahar dizisi yeni bölümleriyle ekrana gelecek. 20 MAYIS TV YAYIN AKIŞI Kanal D Yayın Akışı 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Eşref Rüya (Tekrar) 23:15 İnci Taneleri 01:45 Yargı Star TV Yayın Akışı 16:15 Aramızda Kalsın 19:00 Star Haber 20:00 Kral Kaybederse (Yeni Bölüm) 00:30 Sahipsizler Show TV Yayın Akışı 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Bahar (Yeni Bölüm) 00:15 Siyah Kalp ATV Yayın Akışı 16:00 Esra Erol'da 19:00 atv Ana Haber 20:00 Bir Gece Masalı(Yeni Bölüm) 00:20 Kuruluş Osman TRT 1 Yayın Akışı 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm) 00:15 Türk Sineması "Ceviz Ağacı"

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan