Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 20 Mayıs TV yayın akışı
20 Mayıs Salı günü TV yayın akışı ile akşam izlenebilecek diziler, programlar ve filmler belli oldu. Bugün, Kral Kaybederse, Bahar, Bir Gece Masalı ve Mehmet: Fetihler Sultanı yeni bölümüyle ekranda olacak. ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D ve TV8 TV 20 Mayıs TV yayın akışı ve saatleri netleşti.
20 Mayıs Salı günü ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D, TV8'de çeşitli programlar ve diziler yer alıyor. 20 Mayıs TV yayın akışı ve yayınlanacak diziler belli oldu.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR, SAAT KAÇTA?
Gündüz kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert, Gelinim Mutfakta, Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zahide Yetiş ile Yeniden Başlamak gibi programlar ekrana geliyor. Akşam ise 20.00'de dizilerin yeni bölümü ekrana geliyor.
20 Mayıs'ta, Star TV'de Kral Kaybederse, TRT 1'de Mehmet: Fetihler Sultanı, ATV'de Bir Gece Masalı ve Show TV'de Bahar dizisi yeni bölümleriyle ekrana gelecek.
20 MAYIS TV YAYIN AKIŞI
Kanal D Yayın Akışı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya (Tekrar)
23:15 İnci Taneleri
01:45 Yargı
Star TV Yayın Akışı
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse (Yeni Bölüm)
00:30 Sahipsizler
Show TV Yayın Akışı
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar (Yeni Bölüm)
00:15 Siyah Kalp
ATV Yayın Akışı
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı(Yeni Bölüm)
00:20 Kuruluş Osman
TRT 1 Yayın Akışı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm)
00:15 Türk Sineması "Ceviz Ağacı"