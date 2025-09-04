Bu akşam maç var mı? 4 Eylül 2025 maç takvimi belli oldu
Günüm maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugün Ziraat Türkiye Kupasıi FIFA Dünya Kupası Avrupa ve Afrika Elemeleri maçları oynanacak. İşte, 4 Eylül 2025 maç takvimi...
"Bu akşam maç var mı?" sorusu arama motorlarında sorgulatılıyor. Sporseverler tarafından merak edilen karşılaşmalara dair detaylar belli oldu.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR MI?
Bugün saat 19:00'da Gürcistan-Türkiye, 21:45'te ise Bulgaristan-İspanya maçı vardır. Ziraat Türkiye Kupası 1. Turunda ise Erciyes 38 FSK-Türk Metal 1963 ve Bursaspor-Söğütspor karşılaşmaları yer alıyor.
4 EYLÜL MAÇ PROGRAMI
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur
14.00 Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK
16.30 Isparta 32 Spor-Kırşehir Futbol SK
19.00 Erciyes 38 FSK-Türk Metal 1963
21.00 Bursaspor-Söğütspor
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - E Grubu
19.00 Gürcistan-Türkiye
21.45 Bulgaristan-İspanya
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Grubu
21.45 Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21.45 Slovakya-Almanya
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - G Grubu
19.00 Litvanya-Malta
21.45 Hollanda-Polonya
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - J Grubu
17.00 Kazakistan-Galler
21.45 Lihtenştayn-Belçika