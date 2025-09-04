Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu akşam maç var mı? 4 Eylül 2025 maç takvimi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Günüm maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugün Ziraat Türkiye Kupasıi FIFA Dünya Kupası Avrupa ve Afrika Elemeleri maçları oynanacak. İşte, 4 Eylül 2025 maç takvimi...

"Bu akşam maç var mı?" sorusu arama motorlarında sorgulatılıyor. Sporseverler tarafından merak edilen karşılaşmalara dair detaylar belli oldu. 

Bu akşam maç var mı? 4 Eylül 2025 maç takvimi belli oldu - 1. Resim

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR MI?

Bugün saat 19:00'da Gürcistan-Türkiye, 21:45'te ise Bulgaristan-İspanya maçı vardır. Ziraat Türkiye Kupası 1. Turunda ise Erciyes 38 FSK-Türk Metal 1963 ve Bursaspor-Söğütspor karşılaşmaları yer alıyor.

Bu akşam maç var mı? 4 Eylül 2025 maç takvimi belli oldu - 2. Resim

4 EYLÜL MAÇ PROGRAMI

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur

14.00 Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK 
16.30 Isparta 32 Spor-Kırşehir Futbol SK 
19.00 Erciyes 38 FSK-Türk Metal 1963
21.00 Bursaspor-Söğütspor 

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - E Grubu

19.00 Gürcistan-Türkiye 
21.45 Bulgaristan-İspanya 

Bu akşam maç var mı? 4 Eylül 2025 maç takvimi belli oldu - 3. Resim

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Grubu

21.45 Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21.45 Slovakya-Almanya

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - G Grubu

19.00 Litvanya-Malta
21.45 Hollanda-Polonya

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - J Grubu

17.00 Kazakistan-Galler
21.45 Lihtenştayn-Belçika

