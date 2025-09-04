Bu akşam maç var mı? 4 Eylül 2025 maç takvimi belli oldu

"Bu akşam maç var mı?" sorusu arama motorlarında sorgulatılıyor. Sporseverler tarafından merak edilen karşılaşmalara dair detaylar belli oldu.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR MI?

Bugün saat 19:00'da Gürcistan-Türkiye, 21:45'te ise Bulgaristan-İspanya maçı vardır. Ziraat Türkiye Kupası 1. Turunda ise Erciyes 38 FSK-Türk Metal 1963 ve Bursaspor-Söğütspor karşılaşmaları yer alıyor.

4 EYLÜL MAÇ PROGRAMI

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur



14.00 Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK

16.30 Isparta 32 Spor-Kırşehir Futbol SK

19.00 Erciyes 38 FSK-Türk Metal 1963

21.00 Bursaspor-Söğütspor



2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - E Grubu



19.00 Gürcistan-Türkiye

21.45 Bulgaristan-İspanya

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Grubu

21.45 Lüksemburg-Kuzey İrlanda

21.45 Slovakya-Almanya

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - G Grubu

19.00 Litvanya-Malta

21.45 Hollanda-Polonya

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - J Grubu

17.00 Kazakistan-Galler

21.45 Lihtenştayn-Belçika