Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 11 Eylül 2025 tv yayın akışı belli oldu
Bu akşam televizyonda hangi diziler var? sorusu, izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanallarda birçok yapım 20:00'da yayınlanacaktır. İşte 11 Eylül TV yayın akışıyla ilgili tüm bilgiler…
11 Eylül Perşembe günü televizyonda hangi yapımların ekrana geleceği merak edilip araştırılıyor. TV yayın akışı listelerini düzenli olarak takip ediliyor.
BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam 20:00'da Kanal D'de Aşk-ı Memnu, TRT 1'de Karayip Korsanları : Salazar'ın İntikamı, Show TV'de Veliaht, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? yayınlanacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:30 - Uzak Şehir
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Aşk-ı Memnu
22:30 - Eşref Rüya
01:30 - Uzaylı Tehdidi
03:00 - Poyraz Karayel
05:00 - Kuzey Güney
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:48 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:40 - Kara Tahta
09:25 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 – Seksenler
15:50 - Teşkilat
19:00 - Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 - Karayip Korsanları : Salazar'ın İntikamı | Yabancı Sinema
22:35 - Ölü Ozanlar Derneği | Yabancı Sinema
01:05 - Karayip Korsanları : Salazar'ın İntikamı | Yabancı Sinema
03:10 - Teşkilat
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Güzel Günler
08:00 - Bu Sabah
10:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 - Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 - Veliaht
22:15 - Veliaht
01:00 - Veliaht
03:15 - Gelin Evi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – İstanbullu Gelin
09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 - Söz
19:00 – Star Haber
20:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
01:00 - Baba Ocağı
03:00 - Dürüye'nin Güğümleri
05:00 - Söz
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 - Ateş Kuşları
08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 – Gözleri Karadeniz
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 - Can Borcu
04:00 – Kardeşlerim
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 - Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
11:15 - MasterChef Türkiye
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
01:15 - MasterChef Türkiye
04:00 - Gazete Magazin Yaz
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 - İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Yasak Elma
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 – Karagül
19:00 – NOW Ana Haber
20:00 – Kalender Pide
01:00 - İlk Buluşma
02:00 - Yaz Şarkısı
04:00 - Bay Yanlış
06:00 - Karagül