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Bu akşam televizyonda ne var? 30 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu akşam televizyonda ne var? 30 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı paylaşıldı
Kanal D, Atv, Show Tv, Star Tv, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

30 Temmuz Çarşamba günü Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı merak konusu oldu. Yaz sezonuna girilmesiyle film ve yarışmalar ön plana çıkmaya başladı. Peki, Bu akşam televizyonda ne var? İşte cevabı...

 30 Temmuz 2025 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı programlar izleyicisiyle bir araya geliyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları arama motorlarında sorgulatılıyor. 

Peki, Bu akşam televizyonda ne var? İşte, 30 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı...

Bu akşam televizyonda ne var? 30 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı paylaşıldı - 1. Resim

BU AKŞAM TELEVİZYONDA NE VAR? 

30 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'da TV8'de MasterChef, ATV'de Jack Reacher: Asla Geri Dönme / Yabancı Sinema, Show Cici Babam, Star'da Kaldı 3 Gün, TRT 1'deYabancı Sinema "1917" ekrana gelecek. 

Bu akşam televizyonda ne var? 30 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı paylaşıldı - 2. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI 30 TEMMUZ 2025

20:00 Kuralsız Sokaklar 

22:15 Kuralsız Sokaklar 

23:45 Kurtuluş Günü 

01:45 Zalim İstanbul  

04:00 Kuzey Güney  

Bu akşam televizyonda ne var? 30 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı paylaşıldı - 3. Resim

TV8 YAYIN AKIŞI 30 TEMMUZ 2025

16:00 MasterChef Türkiye  

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm  

00:15 Yaparsın Bilirim  

03:30 Gazete Magazin Yaz  

Bu akşam televizyonda ne var? 30 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı paylaşıldı - 4. Resim

NOW YAYIN AKIŞI 30 TEMMUZ 2025 

20:00 Yetenek Sizsiniz  

23:30 NOW Spor  

01:30 İlk Buluşma  

02:15 İnadına Aşk  

04:00 Son Yaz  

06:00 Karagül

Bu akşam televizyonda ne var? 30 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı paylaşıldı - 5. Resim

SHOW TV YAYIN AKIŞI 30 TEMMUZ 2025 

20:00 Cici Babam 

22:15 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans 

00:00 Cici Babam 

01:45 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans 

03:30 Kızılcık Şerbeti  

Bu akşam televizyonda ne var? 30 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı paylaşıldı - 6. Resim

ATV YAYIN AKIŞI 30 TEMMUZ 2025 

19:00 atv Ana Haber  

20:00 Jack Reacher: Asla Geri Dönme / Yabancı Sinema  

22:30 Gece Ve Gündüz / Yabancı Sinema 

00:40 Jack Reacher: Asla Geri Dönme / Yabancı Sinema 

03:00 Bir Gece Masalı  

05:50 Bir Küçük Gün Işığı 

Bu akşam televizyonda ne var? 30 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı paylaşıldı - 7. Resim

STAR TV YAYIN AKIŞI 30 TEMMUZ 2025 

20:00 Kaldı Üç Gün 

21:45 Kaldı Üç Gün 

23:30 Aramızda Kalsın  

02:00 Kiralık Aşk  

04:30 Erkenci Kuş  

Bu akşam televizyonda ne var? 30 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı paylaşıldı - 8. Resim

TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 TEMMUZ 2025 

19:55 İddiaların Aksine  

20:00 Yabancı Sinema "1917" 

22:20 Gönül Dağı 

01:35 Leyla İle Mecnun  

04:25 Seksenler  

05:00 Kim Gitsin? 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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