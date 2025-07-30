Bu akşam televizyonda ne var? 30 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı paylaşıldı

30 Temmuz 2025 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı programlar izleyicisiyle bir araya geliyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları arama motorlarında sorgulatılıyor.

Peki, Bu akşam televizyonda ne var? İşte, 30 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı...

BU AKŞAM TELEVİZYONDA NE VAR?

30 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'da TV8'de MasterChef, ATV'de Jack Reacher: Asla Geri Dönme / Yabancı Sinema, Show Cici Babam, Star'da Kaldı 3 Gün, TRT 1'deYabancı Sinema "1917" ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI 30 TEMMUZ 2025

20:00 Kuralsız Sokaklar

22:15 Kuralsız Sokaklar

23:45 Kurtuluş Günü

01:45 Zalim İstanbul

04:00 Kuzey Güney

TV8 YAYIN AKIŞI 30 TEMMUZ 2025

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Yaparsın Bilirim

03:30 Gazete Magazin Yaz

NOW YAYIN AKIŞI 30 TEMMUZ 2025

20:00 Yetenek Sizsiniz

23:30 NOW Spor

01:30 İlk Buluşma

02:15 İnadına Aşk

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

SHOW TV YAYIN AKIŞI 30 TEMMUZ 2025

20:00 Cici Babam

22:15 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans

00:00 Cici Babam

01:45 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans

03:30 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI 30 TEMMUZ 2025

19:00 atv Ana Haber

20:00 Jack Reacher: Asla Geri Dönme / Yabancı Sinema

22:30 Gece Ve Gündüz / Yabancı Sinema

00:40 Jack Reacher: Asla Geri Dönme / Yabancı Sinema

03:00 Bir Gece Masalı

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

STAR TV YAYIN AKIŞI 30 TEMMUZ 2025

20:00 Kaldı Üç Gün

21:45 Kaldı Üç Gün

23:30 Aramızda Kalsın

02:00 Kiralık Aşk

04:30 Erkenci Kuş

TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 TEMMUZ 2025

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "1917"

22:20 Gönül Dağı

01:35 Leyla İle Mecnun

04:25 Seksenler

05:00 Kim Gitsin?