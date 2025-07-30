Bu akşam televizyonda ne var? 30 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı paylaşıldı
30 Temmuz Çarşamba günü Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı merak konusu oldu. Yaz sezonuna girilmesiyle film ve yarışmalar ön plana çıkmaya başladı. Peki, Bu akşam televizyonda ne var? İşte cevabı...
30 Temmuz 2025 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı programlar izleyicisiyle bir araya geliyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları arama motorlarında sorgulatılıyor.
Peki, Bu akşam televizyonda ne var? İşte, 30 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı...
BU AKŞAM TELEVİZYONDA NE VAR?
30 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'da TV8'de MasterChef, ATV'de Jack Reacher: Asla Geri Dönme / Yabancı Sinema, Show Cici Babam, Star'da Kaldı 3 Gün, TRT 1'deYabancı Sinema "1917" ekrana gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI 30 TEMMUZ 2025
20:00 Kuralsız Sokaklar
22:15 Kuralsız Sokaklar
23:45 Kurtuluş Günü
01:45 Zalim İstanbul
04:00 Kuzey Güney
TV8 YAYIN AKIŞI 30 TEMMUZ 2025
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
NOW YAYIN AKIŞI 30 TEMMUZ 2025
20:00 Yetenek Sizsiniz
23:30 NOW Spor
01:30 İlk Buluşma
02:15 İnadına Aşk
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
SHOW TV YAYIN AKIŞI 30 TEMMUZ 2025
20:00 Cici Babam
22:15 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans
00:00 Cici Babam
01:45 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans
03:30 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI 30 TEMMUZ 2025
19:00 atv Ana Haber
20:00 Jack Reacher: Asla Geri Dönme / Yabancı Sinema
22:30 Gece Ve Gündüz / Yabancı Sinema
00:40 Jack Reacher: Asla Geri Dönme / Yabancı Sinema
03:00 Bir Gece Masalı
05:50 Bir Küçük Gün Işığı
STAR TV YAYIN AKIŞI 30 TEMMUZ 2025
20:00 Kaldı Üç Gün
21:45 Kaldı Üç Gün
23:30 Aramızda Kalsın
02:00 Kiralık Aşk
04:30 Erkenci Kuş
TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 TEMMUZ 2025
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "1917"
22:20 Gönül Dağı
01:35 Leyla İle Mecnun
04:25 Seksenler
05:00 Kim Gitsin?