Bugün televizyonda ne var? 28 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı belli oldu
Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1 ve TV8 gibi popüler kanallarda 28 Temmuz Pazartesi günü birbirinden farklı içerikler ekrana gelecek. Peki, Bugün televizyonda ne var? İşte, günün detaylı yayın listesi...
Bugün gündüz kuşağında Aramızda Kalsın ve Ebru ile 8’de Sağlık gibi programlar ekrana gelirken akşam saatlerinden birçok dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor.
Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merak edilip araştırılıyor. İşte, 28 Temmuz 2025 Pazartesi TV yayın akışı...
BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
Bugün 20.00'da Kanal D'de Turnike, TRT 1'de Yabancı Sinema 'Kasırga', Show TV'de Düğün Dernek 2: Sünnet, Star'da Mavi Boncuk, ATV'de Aile Saadeti'nin 7.bölümü ve TV8'de MasterChef ekrana gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:30 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 – Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 - Uzak Şehir
15:30 – Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Turnike
23:30 - Çalgı Çengi İkimiz
01:15 - Çalgı Çengi İkimiz
02:45 - Zalim İstanbul
04:45 - Kuzey Güney
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 – İstiklal Marşı
06:00 – Ege'nin Hamsisi
08:45 – Kod Adı Kırlangıç
10:05 - Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 – Seksenler
14:25 – Teşkilat
17:45 - Kim Gitsin?
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Yabancı Sinema "Kasırga"
22:15 - Gönül Dağı
01:30 - Leyla İle Mecnun
04:10 - Seksenler
05:00 - Kim Gitsin?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Siyah Kalp
09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 – Bahar
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Düğün Dernek 2: Sünnet
22:30 - Arif V 216
00:45 - Düğün Dernek 2: Sünnet
02:45 - Arif V 216
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Menajerimi Ara
09:00 – Ada Masalı
11:00 – Aramızda Kalsın
13:30 – Kiralık Aşk
16:15 – Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Mavi Boncuk
21:45 - Alemde Bir Gece
23:30 - Alemde Bir Gece
01:30 - Aramızda Kalsın
03:30 - Kiralık Aşk
05:00 - Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kader Oyunları
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Sen Anlat Karadeniz
17:00 - Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Aile Saadeti (7. Bölüm)
00:20 - Güven Bana
02:30 - Bir Gece Masalı
05:20 - Bir Küçük Gün Işığı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 – Oynat Bakalım
09:30 - Gazete Magazin Yaz
13:00 - Yaparsın Bilirim
16:00 - MasterChef Türkiye
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 - Yaparsın Bilirim
02:30 - İşte Benim Stilim
03:30 - Gazete Magazin Yaz
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat
10:00 – Yasak Elma
12:45 – Sen Çal Kapımı
15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 – Karagül
19:00 – Now Ana Haber
20:00 – Recep İvedik 3
22:15 - Hababam Sınıfı Üç Buçuk
00:30 - İlk Buluşma
02:45 - İnadına Aşk
04:00 - Kefaret
06:00 - Karagül