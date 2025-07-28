Bugün televizyonda ne var? 28 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı belli oldu

Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1 ve TV8 gibi popüler kanallarda 28 Temmuz Pazartesi günü birbirinden farklı içerikler ekrana gelecek. Peki, Bugün televizyonda ne var? İşte, günün detaylı yayın listesi...

Bugün gündüz kuşağında Aramızda Kalsın ve Ebru ile 8’de Sağlık gibi programlar ekrana gelirken akşam saatlerinden birçok dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor.

Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merak edilip araştırılıyor. İşte, 28 Temmuz 2025 Pazartesi TV yayın akışı...

BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

Bugün 20.00'da Kanal D'de Turnike, TRT 1'de Yabancı Sinema 'Kasırga', Show TV'de Düğün Dernek 2: Sünnet, Star'da Mavi Boncuk, ATV'de Aile Saadeti'nin 7.bölümü ve TV8'de MasterChef ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 – Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

13:00 - Uzak Şehir

15:30 – Aşk-ı Memnu

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Turnike

23:30 - Çalgı Çengi İkimiz

01:15 - Çalgı Çengi İkimiz

02:45 - Zalim İstanbul

04:45 - Kuzey Güney

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 – İstiklal Marşı

06:00 – Ege'nin Hamsisi

08:45 – Kod Adı Kırlangıç

10:05 - Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 – Seksenler

14:25 – Teşkilat

17:45 - Kim Gitsin?

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Yabancı Sinema "Kasırga"

22:15 - Gönül Dağı

01:30 - Leyla İle Mecnun

04:10 - Seksenler

05:00 - Kim Gitsin?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Siyah Kalp

09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 – Bahar

15:00 – Kızılcık Şerbeti

18:25 – Show Ana Haber

20:00 – Düğün Dernek 2: Sünnet

22:30 - Arif V 216

00:45 - Düğün Dernek 2: Sünnet

02:45 - Arif V 216

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Menajerimi Ara

09:00 – Ada Masalı

11:00 – Aramızda Kalsın

13:30 – Kiralık Aşk

16:15 – Erkenci Kuş

19:00 – Star Haber

20:00 – Mavi Boncuk

21:45 - Alemde Bir Gece

23:30 - Alemde Bir Gece

01:30 - Aramızda Kalsın

03:30 - Kiralık Aşk

05:00 - Erkenci Kuş

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Kader Oyunları

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Sen Anlat Karadeniz

17:00 - Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Aile Saadeti (7. Bölüm)

00:20 - Güven Bana

02:30 - Bir Gece Masalı

05:20 - Bir Küçük Gün Işığı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 – Oynat Bakalım

09:30 - Gazete Magazin Yaz

13:00 - Yaparsın Bilirim

16:00 - MasterChef Türkiye

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 - Yaparsın Bilirim

02:30 - İşte Benim Stilim

03:30 - Gazete Magazin Yaz

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 – Çalar Saat

10:00 – Yasak Elma

12:45 – Sen Çal Kapımı

15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 – Karagül

19:00 – Now Ana Haber

20:00 – Recep İvedik 3

22:15 - Hababam Sınıfı Üç Buçuk

00:30 - İlk Buluşma

02:45 - İnadına Aşk

04:00 - Kefaret

06:00 - Karagül