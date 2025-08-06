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Bu akşam televizyonda ne var? 6 Ağustos TV yayın akış listesi paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu akşam televizyonda ne var? 6 Ağustos TV yayın akış listesi paylaşıldı
Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

6 Ağustos Çarşamba günü televizyon yayın akışı belli oldu. Buan göre bu akşam Kanal D’de Thor öne çıkarken, akşam kuşağında Thor, Yabancı Sinema "Çağrı", Taşıyıcı, Aykut Enişte, Şekerpare, MasterChef Türkiye, Yetenek Sizsiniz gibi sevilen yapımlar izleyicilerle bir araya gelecek.

Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 gibi popüler kanalların güncel yayın akışları belli oldu. Gündüz kuşağında da birçok program ve tekrar diziler yayınlandı.

6 Ağustos Çarşamba günü 20:00 itibarıyla her zevke hitap eden bir çok yapım ekrana gelecek. Peki, "Bu akşam televizyonda ne var?" İşte 6 Ağustos yayın akışı listesi...

Bu akşam televizyonda ne var? 6 Ağustos TV yayın akış listesi paylaşıldı - 1. Resim

TRT1 YAYIN AKIŞI

19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Yabancı Sinema "Çağrı"
23:50 - Gönül Dağı
02:35 - Leyla ile Mecnun
05:35 - Seksenler

Bu akşam televizyonda ne var? 6 Ağustos TV yayın akış listesi paylaşıldı - 2. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Thor
22:30 - Thor
00:30 - Ay'ın Köpek Balığı Yüzü
02:00 - Zalim İstanbul
04:45 - Kuzey Güney

Bu akşam televizyonda ne var? 6 Ağustos TV yayın akış listesi paylaşıldı - 3. Resim

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Taşıyıcı
21:50 - Aile Saadeti
00:50 - Taşıyıcı
02:40 - Bir Gece Masalı
05:20 - Ateş Kuşları

Bu akşam televizyonda ne var? 6 Ağustos TV yayın akış listesi paylaşıldı - 4. Resim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Aykut Enişte
22:30 - Hanzo
23:45 - Aykut Enişte
01:45 - Hanzo
03:00 - Kızılcık Şerbeti

Bu akşam televizyonda ne var? 6 Ağustos TV yayın akış listesi paylaşıldı - 5. Resim

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Şekerpare
22:00 - Ölümcül Sır
00:15 - Ölümcül Sır
02:15 - Aramızda Kalsın
04:00 - Kiralık Aşk
05:30 - Erkenci Kuş

Bu akşam televizyonda ne var? 6 Ağustos TV yayın akış listesi paylaşıldı - 6. Resim

TV8 YAYIN AKIŞ

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – Yaparsın Bilirim

03:30 - Gazete Magazin Yaz

Bu akşam televizyonda ne var? 6 Ağustos TV yayın akış listesi paylaşıldı - 7. Resim

NOW YAYIN AKIŞI

20:00 – Yetenek Sizsiniz
23:30 - NOW Spor
01:30 - İlk Buluşma
02:15 - İnadına Aşk
04:00 – Son Yaz
06:00 – Karagül

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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