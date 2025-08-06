Bu akşam televizyonda ne var? 6 Ağustos TV yayın akış listesi paylaşıldı

Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 gibi popüler kanalların güncel yayın akışları belli oldu. Gündüz kuşağında da birçok program ve tekrar diziler yayınlandı.

6 Ağustos Çarşamba günü 20:00 itibarıyla her zevke hitap eden bir çok yapım ekrana gelecek. Peki, "Bu akşam televizyonda ne var?" İşte 6 Ağustos yayın akışı listesi...

TRT1 YAYIN AKIŞI

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Yabancı Sinema "Çağrı"

23:50 - Gönül Dağı

02:35 - Leyla ile Mecnun

05:35 - Seksenler

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Thor

22:30 - Thor

00:30 - Ay'ın Köpek Balığı Yüzü

02:00 - Zalim İstanbul

04:45 - Kuzey Güney

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Taşıyıcı

21:50 - Aile Saadeti

00:50 - Taşıyıcı

02:40 - Bir Gece Masalı

05:20 - Ateş Kuşları

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Aykut Enişte

22:30 - Hanzo

23:45 - Aykut Enişte

01:45 - Hanzo

03:00 - Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Şekerpare

22:00 - Ölümcül Sır

00:15 - Ölümcül Sır

02:15 - Aramızda Kalsın

04:00 - Kiralık Aşk

05:30 - Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞ

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – Yaparsın Bilirim

03:30 - Gazete Magazin Yaz

NOW YAYIN AKIŞI

20:00 – Yetenek Sizsiniz

23:30 - NOW Spor

01:30 - İlk Buluşma

02:15 - İnadına Aşk

04:00 – Son Yaz

06:00 – Karagül