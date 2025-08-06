Bu akşam televizyonda ne var? 6 Ağustos TV yayın akış listesi paylaşıldı
6 Ağustos Çarşamba günü televizyon yayın akışı belli oldu. Buan göre bu akşam Kanal D’de Thor öne çıkarken, akşam kuşağında Thor, Yabancı Sinema "Çağrı", Taşıyıcı, Aykut Enişte, Şekerpare, MasterChef Türkiye, Yetenek Sizsiniz gibi sevilen yapımlar izleyicilerle bir araya gelecek.
Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 gibi popüler kanalların güncel yayın akışları belli oldu. Gündüz kuşağında da birçok program ve tekrar diziler yayınlandı.
6 Ağustos Çarşamba günü 20:00 itibarıyla her zevke hitap eden bir çok yapım ekrana gelecek. Peki, "Bu akşam televizyonda ne var?" İşte 6 Ağustos yayın akışı listesi...
TRT1 YAYIN AKIŞI
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Yabancı Sinema "Çağrı"
23:50 - Gönül Dağı
02:35 - Leyla ile Mecnun
05:35 - Seksenler
KANAL D YAYIN AKIŞI
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Thor
22:30 - Thor
00:30 - Ay'ın Köpek Balığı Yüzü
02:00 - Zalim İstanbul
04:45 - Kuzey Güney
ATV YAYIN AKIŞI
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Taşıyıcı
21:50 - Aile Saadeti
00:50 - Taşıyıcı
02:40 - Bir Gece Masalı
05:20 - Ateş Kuşları
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 – Aykut Enişte
22:30 - Hanzo
23:45 - Aykut Enişte
01:45 - Hanzo
03:00 - Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 – Şekerpare
22:00 - Ölümcül Sır
00:15 - Ölümcül Sır
02:15 - Aramızda Kalsın
04:00 - Kiralık Aşk
05:30 - Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞ
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Yaparsın Bilirim
03:30 - Gazete Magazin Yaz
NOW YAYIN AKIŞI
20:00 – Yetenek Sizsiniz
23:30 - NOW Spor
01:30 - İlk Buluşma
02:15 - İnadına Aşk
04:00 – Son Yaz
06:00 – Karagül