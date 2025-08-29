Bu akşam televizyonda neler var? 29 Ağustos 2025 TV yayın akış listesi belli oldu
29 Ağustos Cuma günü Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listesi paylaşıldı. Buna göre, bugün yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra yarışma ve eğlence programları izleyicisiyle bir araya gelecek.
Bu akşam televizyon karşısına geçerek günün yorgunluğunu atmak isteyenler, tv yayın akışını araştırmaya başladı.
29 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesiyle beraber hangi yapımların yayınlanacağı da belli oldu. Peki, "Bu akşam televizyonda neler var?" İşte, 29 Ağustos Cuma Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...
BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?
Bu akşam Aile Arasında, Jurassic World: Yıkılmış Krallık, Creed 3: Efsane Devam Ediyor gibi yerli ve yabancı filmler yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20.00 Yabancı Sinema "Creed 3 : Efsane Devam Ediyor"
22.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
23.45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00.00 Yabancı Sinema "Creed 3 : Efsane Devam Ediyor"
02.10 Leyla İle Mecnun
05.00 Seksenler
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 – Jurassic World: Yıkılmış Krallık
22:30 - Son Ültimatom
00:45 - Eşref Rüya
02:30 - Poyraz Karayel
04:30 - Kuzey Güney
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Güven Bana
23:20 Aile Saadeti
02:30 Kardeşlerim
05:00 Ateş Kuşları
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 – Aile Arasında
22:45 - Aslan Bacanak
00:45 - Aile Arasında
03:00 – Gelin Evi
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Aykut Enişte 2
22:45 Aykut Enişte 2
00:45 Kral Kaybederse
02:30 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - Gel Konuşalım
NOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Olmaz Oluversin Gari
23:30 Şevkat Yerimdar
01:00 Aşk Mantık İntikam
03:30 Her Yerde Sen
04:30 Son Yaz
06:00 Karagül