Bu akşam televizyonda neler var? 29 Ağustos 2025 TV yayın akış listesi belli oldu

Bu akşam televizyonda neler var? 29 Ağustos 2025 TV yayın akış listesi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu akşam televizyonda neler var? 29 Ağustos 2025 TV yayın akış listesi belli oldu
TV Yayın Akışı, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

29 Ağustos Cuma günü Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listesi paylaşıldı. Buna göre, bugün yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra yarışma ve eğlence programları izleyicisiyle bir araya gelecek.

Bu akşam televizyon karşısına geçerek günün yorgunluğunu atmak isteyenler,  tv yayın akışını araştırmaya başladı.

29 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesiyle beraber hangi yapımların yayınlanacağı da belli oldu. Peki, "Bu akşam televizyonda neler var?" İşte, 29 Ağustos Cuma Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...

Bu akşam televizyonda neler var? 29 Ağustos 2025 TV yayın akış listesi belli oldu - 1. Resim

BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?

Bu akşam Aile Arasında, Jurassic World: Yıkılmış Krallık, Creed 3: Efsane Devam Ediyor gibi yerli ve yabancı filmler yayınlanacak.

TRT 1 yeni yayın dönemine yeni yapımlarla çıkmaya hazırlanıyor

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Yabancı Sinema "Creed 3 : Efsane Devam Ediyor"
22.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
23.45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00.00 Yabancı Sinema "Creed 3 : Efsane Devam Ediyor"
02.10 Leyla İle Mecnun
05.00 Seksenler

Bu akşam televizyonda neler var? 29 Ağustos 2025 TV yayın akış listesi belli oldu - 3. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 – Jurassic World: Yıkılmış Krallık
22:30 - Son Ültimatom
00:45 - Eşref Rüya
02:30 - Poyraz Karayel
04:30 - Kuzey Güney

Bu akşam televizyonda neler var? 29 Ağustos 2025 TV yayın akış listesi belli oldu - 4. Resim

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Güven Bana
23:20 Aile Saadeti
02:30 Kardeşlerim
05:00 Ateş Kuşları

Bu akşam televizyonda neler var? 29 Ağustos 2025 TV yayın akış listesi belli oldu - 5. Resim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Aile Arasında
22:45 - Aslan Bacanak
00:45 - Aile Arasında
03:00 – Gelin Evi

Bu akşam televizyonda neler var? 29 Ağustos 2025 TV yayın akış listesi belli oldu - 6. Resim

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Aykut Enişte 2
22:45 Aykut Enişte 2
00:45 Kral Kaybederse
02:30 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk

Bu akşam televizyonda neler var? 29 Ağustos 2025 TV yayın akış listesi belli oldu - 7. Resim

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - Gel Konuşalım

NOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Olmaz Oluversin Gari

23:30 Şevkat Yerimdar

01:00 Aşk Mantık İntikam

03:30 Her Yerde Sen

04:30 Son Yaz

06:00 Karagül

Kaynak: Türkiye Gazetesi

