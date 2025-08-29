Bu akşam televizyonda neler var? 29 Ağustos 2025 TV yayın akış listesi belli oldu

Bu akşam televizyon karşısına geçerek günün yorgunluğunu atmak isteyenler, tv yayın akışını araştırmaya başladı.

29 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesiyle beraber hangi yapımların yayınlanacağı da belli oldu. Peki, "Bu akşam televizyonda neler var?" İşte, 29 Ağustos Cuma Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...

BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?

Bu akşam Aile Arasında, Jurassic World: Yıkılmış Krallık, Creed 3: Efsane Devam Ediyor gibi yerli ve yabancı filmler yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Yabancı Sinema "Creed 3 : Efsane Devam Ediyor"

22.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

23.45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

00.00 Yabancı Sinema "Creed 3 : Efsane Devam Ediyor"

02.10 Leyla İle Mecnun

05.00 Seksenler

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 – Jurassic World: Yıkılmış Krallık

22:30 - Son Ültimatom

00:45 - Eşref Rüya

02:30 - Poyraz Karayel

04:30 - Kuzey Güney

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Güven Bana

23:20 Aile Saadeti

02:30 Kardeşlerim

05:00 Ateş Kuşları

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Aile Arasında

22:45 - Aslan Bacanak

00:45 - Aile Arasında

03:00 – Gelin Evi

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Aykut Enişte 2

22:45 Aykut Enişte 2

00:45 Kral Kaybederse

02:30 Baba Ocağı

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 - Gel Konuşalım

NOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Olmaz Oluversin Gari

23:30 Şevkat Yerimdar

01:00 Aşk Mantık İntikam

03:30 Her Yerde Sen

04:30 Son Yaz

06:00 Karagül