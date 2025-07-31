Bu akşam televizyonda neler var? 31 Temmuz 2025 TV yayın akışı belli oldu

TV yayın akışı güncellendi. Bugün televizyonda ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Star TV'da Neşeli Günler, Show TV'de Güldür Güldür Show ekranlara gelecek.

Kanal D'de ise Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw izleyicisiyle buluşacak. Peki, Bu akşam televizyonda neler var? İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI 31 TEMMUZ 2025

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

22:45 Ejder Yürek: İntikam

00:45 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

03:00 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

TV8 yayın akışı 31 Temmuz 2025

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm

13:00 Yaparsın Bilirim / Yeni Bölüm

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Caner Taslama İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

01:15 MasterChef Türkiye

04:00 Gazete Magazin Yaz

NOW YAYIN AKIŞI 31 TEMMUZ 2025

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Cenazemize Hoş Geldiniz

00:30 İlk Buluşma

02:15 İnadına Aşk

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

SHOW TV YAYIN AKIŞI 31 TEMMUZ 2025

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Mekanik

01:15 Kızılcık Şerbeti

03:30 Mekanik

ATV YAYIN AKIŞI 31 TEMMUZ 2025

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Görevimiz Tatil / Yerli Sinema

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Bir Gece Masalı

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

STAR TV YAYIN AKIŞI 31 TEMMUZ 2025

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Neşeli Günler

22:00 Kırılma Noktası

23:45 Kırılma Noktası

01:30 Aramızda Kalsın

03:30 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 TEMMUZ 2025

06:00 Ege'nin Hamsisi

08:25 Kod Adı Kırlangıç

09:45 Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Özel (Canlı)

20:45 UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu "İstanbul Başakşehir- Cherno More" (Canlı)

22:45 Gönül Dağı

01:55 Leyla İle Mecnun

04:30 Seksenler

05:10 Kim Gitsin?