Bu akşam televizyonda neler var? 31 Temmuz 2025 TV yayın akışı belli oldu
31 Temmuz 2025 Perşembe günü TV yayın akışı listesi yayımlandı. Bu akşam televizyonda neler var? sorusu ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor. TV8'de MasterChef programı yayınlanırken, NOW TV'da Cenazemize Hoş Geldiniz filmi izleyicisiyle bir araya gelecek.
TV yayın akışı güncellendi. Bugün televizyonda ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Star TV'da Neşeli Günler, Show TV'de Güldür Güldür Show ekranlara gelecek.
Kanal D'de ise Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw izleyicisiyle buluşacak. Peki, Bu akşam televizyonda neler var? İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı
KANAL D YAYIN AKIŞI 31 TEMMUZ 2025
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
22:45 Ejder Yürek: İntikam
00:45 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
03:00 Zalim İstanbul
05:00 Kuzey Güney
TV8 yayın akışı 31 Temmuz 2025
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm
13:00 Yaparsın Bilirim / Yeni Bölüm
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Caner Taslama İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
01:15 MasterChef Türkiye
04:00 Gazete Magazin Yaz
NOW YAYIN AKIŞI 31 TEMMUZ 2025
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Cenazemize Hoş Geldiniz
00:30 İlk Buluşma
02:15 İnadına Aşk
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
SHOW TV YAYIN AKIŞI 31 TEMMUZ 2025
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Mekanik
01:15 Kızılcık Şerbeti
03:30 Mekanik
ATV YAYIN AKIŞI 31 TEMMUZ 2025
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Görevimiz Tatil / Yerli Sinema
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Bir Gece Masalı
05:50 Bir Küçük Gün Işığı
STAR TV YAYIN AKIŞI 31 TEMMUZ 2025
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Neşeli Günler
22:00 Kırılma Noktası
23:45 Kırılma Noktası
01:30 Aramızda Kalsın
03:30 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 TEMMUZ 2025
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:25 Kod Adı Kırlangıç
09:45 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Özel (Canlı)
20:45 UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu "İstanbul Başakşehir- Cherno More" (Canlı)
22:45 Gönül Dağı
01:55 Leyla İle Mecnun
04:30 Seksenler
05:10 Kim Gitsin?