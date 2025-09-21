Bu akşam teşkilat var mı, yeni bölüm ne zaman? 21 Eylül TRT 1 yayın akışı listesi paylaşıldı
Dizinin sıkı takipçileri tarafından "Bu akşam teşkilat var mı, yeni bölüm ne zaman?" sorusu merak edilip araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen dizi sezon finalinin ardından yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni sezonundan kadroya yeni isimler dahil oluyor. ‘Teşkilat’ 6. sezonu ile ekrana dönmeye hazırlanıyor.
TRT 1’in heyecan ve aksiyon dolu dizisi Teşkilat, bu sezon konusu itibarıyla yine dikkatleri üzerine çekecek. Peki, Bu akşam teşkilat var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte, 21 Eylül TRT 1 yayın akışı listesi...
BU AKŞAM TEŞKİLAT VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Teşkilat bu akşam vardır. Teşkilat 6. sezonuyla 21 Eylül Pazar akşamı izleyiciyle buluşuyor.
Yeni sezon, güçlü kadrosu, sürpriz karakterleri ve aksiyon sahneleriyle ekran başındaki izleyicilerine keyifli anlar yaşatacak.
Yeni sezonda Altay ve ekibinin üstleneceği yeni görevler tempoyu daha da yükseltecek. Sürpriz karakterlerin dahil olmasıyla beraber dizide beklenmedik durumlar gerekleşecek. Güçlü kadrosuyla Teşkilat altıncı sezonunda izleyicileriyle bu akşam 20:00'da buluşacak.
21 EYLÜL TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı
05:55 Benim Güzel Ailem
08:40 Cennetin Çocukları
11:45 Enine Boyuna
13:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
15:45 Cennetin Çocukları
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat (Yeni Sezon)
00:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Cennetin Çocukları
04:00 Yedi Numara