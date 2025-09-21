Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu akşam teşkilat var mı, yeni bölüm ne zaman? 21 Eylül TRT 1 yayın akışı listesi paylaşıldı

Bu akşam teşkilat var mı, yeni bölüm ne zaman? 21 Eylül TRT 1 yayın akışı listesi paylaşıldı

- Güncelleme:
Dizinin sıkı takipçileri tarafından "Bu akşam teşkilat var mı, yeni bölüm ne zaman?" sorusu merak edilip araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen dizi sezon finalinin ardından yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni sezonundan kadroya yeni isimler dahil oluyor. ‘Teşkilat’ 6. sezonu ile ekrana dönmeye hazırlanıyor.

TRT 1’in heyecan ve aksiyon dolu dizisi Teşkilat, bu sezon konusu itibarıyla yine dikkatleri üzerine çekecek. Peki, Bu akşam teşkilat var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte, 21 Eylül  TRT 1 yayın akışı listesi...

BU AKŞAM TEŞKİLAT VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? 

Teşkilat bu akşam vardır. Teşkilat 6. sezonuyla 21 Eylül Pazar akşamı izleyiciyle buluşuyor.

Yeni sezon, güçlü kadrosu, sürpriz karakterleri ve aksiyon sahneleriyle ekran başındaki izleyicilerine keyifli anlar yaşatacak.

Yeni sezonda Altay ve ekibinin üstleneceği yeni görevler tempoyu daha da yükseltecek. Sürpriz karakterlerin dahil olmasıyla beraber dizide beklenmedik durumlar gerekleşecek. Güçlü kadrosuyla Teşkilat altıncı sezonunda izleyicileriyle bu akşam 20:00'da buluşacak.

Bu akşam teşkilat var mı, yeni bölüm ne zaman? 21 Eylül TRT 1 yayın akışı listesi paylaşıldı - 4. Resim

21 EYLÜL TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı

05:55 Benim Güzel Ailem

08:40 Cennetin Çocukları

11:45 Enine Boyuna

13:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

15:45 Cennetin Çocukları

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat (Yeni Sezon)

00:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 Cennetin Çocukları

04:00 Yedi Numara

Kaynak: Türkiye Gazetesi

