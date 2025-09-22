Bu akşam TV'de neler var? 23 Eylül 2025 TV yayın akışı belli oldu

22 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde evde televizyon izlemek isteyenler ekranda neler olduğunu merak ediyor. Televizyonda yayınlanacak dizi ve programların listesi güncellendi.

Hangi programın saat kaçta başlayacağını öğrenmek isteyenle 22 Eylül Pazartesi gününün yayın akış listesini incelemeye başladı.

BU AKŞAM TV'DE NELER VAR?

Bu akşam 20:00'da Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Cennetin Çocukları, Show TV'de Veliaht, ATV'de Aşk ve Gözyaşı ve TV8'de MasterChef Türkiye ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:30 – Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Uzak Şehir

00:15 - Eşref Rüya

03:15 - Poyraz Karayel

05:00 - Kuzey Güney

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 – İstiklal Marşı

05:45 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 - Kara Tahta

09:25 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:40 – Teşkilat

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Cennetin Çocukları

01:50 - Seksenler

03:15 - Teşkilat

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:15 - Bu Sabah

10:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Veliaht

22:45 - Bahar

01:45 - Kızılcık Şerbeti

04:00 - Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - İstanbullu Gelin

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 - Söz

19:00 – Star Haber

20:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

22:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

01:00 - Baba Ocağı

03:00 - Dürüye'nin Güğümleri

05:00 - Söz

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Gözleri Karadeniz

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Aşk ve Gözyaşı

22:45 - Can Borcu

01:40 - Gözleri Karadeniz

04:00 - Kardeşlerim

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 – Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

13:15 - MasterChef Türkiye

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

03:30 - Gel Konuşalım

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 - İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 – Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı

19:00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 – Kıskanmak

22:45 - Halef: Köklerin Çağrısı

02:30 - Yaz Şarkısı

04:15 - Bay Yanlış

06:00 - Karagül