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Haberler > Haberler > Bu hafta halka arz olacak şirketler || 2024 halka arz takvimi

Bu hafta halka arz olacak şirketler || 2024 halka arz takvimi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu hafta halka arz olacak şirketler || 2024 halka arz takvimi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşlar bu hafta hangi şirketlerin halka arz olacağını araştırmakta. 13 Mart günü hangi hisseler halka arz olacak merak edilirken bu hafta halka arz var mı sorusu da araştırıldı. İşte 2024 Mart ayı halka arz takvimi!

2024 Mart ayında SPK tarafından başvurusu onaylanan halka arzlar gündemde yer aldı. Vatandaşlar ise bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler sorularını araştırmakta. Halka arz ile yakından ilgilenenlerin gündeminde yer alan 2024 halka arz takvimi haberimizdedir...

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI?

11-17 Mart haftasında SPK tarafından halka arzı onaylanan yeni hisse bulunmuyor. En son Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. halka arz olmuştu.

ODİNE SOLUTİONS KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

30 TL'den halka arz olan Odine Solutions, katılım endeksine uygun değildir.

Bu hafta halka arz olacak şirketler || 2024 halka arz takvimi - 1. Resim

ODİNE SOLUTİONS HALKA ARZI HANGİ BANKALARDA?

Odine Solutions halka arzı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile satın alınıyor.

ODİNE SOLUTİONS HİSSE KODU!

Odine Solutions halka arzın hisse kodu ODINE olarak belirlendi.

ODİNE SOLUTİONS HİSSE FİYATI NE KADAR?

Halka arzın hisse fiyatı 30 TL olarak açıklandı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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