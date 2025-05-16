Bu hafta sonu İstanbul'da yağmur yağacak mı, hava nasıl? 17-18 Mayıs İstanbul hava durumu

Hafta sonu plan yapmak isteyen İstanbullular 17-18 Mayıs 2025 hafta sonu hava yağmurlu olup olmayacak mı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre sıcaklıklar 14-21°C arasında seyredecek.

İstanbul’da hafta sonu planları yapanlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor. 17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde şehir genelinde hafif yağmur ve serin bir hava hakim olacak bu nedenle açık hava etkinlikleri için şemsiye ve yağmurluk şart.

BU HAFTA SONU İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre İstanbul’da 17-18 Mayıs 2025 hafta sonu boyunca hafif yağmur bekleniyor.

Cumartesi günü yağış ihtimali yüzde 88, pazar günü ise yüzde 79 olarak tahmin edilirken yağmurun aralıklı ve hafif şekilde etkili olacağı öngörülüyor.

Yağışın yanı sıra, gökyüzünün genellikle parçalı bulutlu olacağı belirtiliyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Nem oranının yüzde 52-61 arasında olacak.

17 - 18 MAYIS İSTANBUL HAVA DURUMU

17 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’da hava parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. En yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık ise 15°C olarak tahmin edilirken yağış ihtimali yüzde 88 seviyesinde.

Nem oranı yüzde 61 civarında seyredecek ve kuzey yönünden esen rüzgar, hafif bir serinlik getirecek. Meteoroloji’nin saatlik tahminlerine göre yağış sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olacak ve akşam saatlerinde yoğunluğunu artırabilir.

18 Mayıs Pazar günü İstanbul’da hava durumu, cumartesiye benzer şekilde hafif yağmurlu ve parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık 14°C olarak öngörülürken yağış ihtimali yüzde 79 seviyesinde.

Nem oranı yüzde 52 ile cumartesiye göre biraz daha düşük olacak ancak kuzeyden esen rüzgar yine serin bir havaya neden olacak. Yağışın özellikle sabah saatlerinde etkili olması beklenirken öğleden sonra bulutların dağılabileceği belirtiliyor.

İSTANBUL'DA 17-18 MAYIS HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul’da 17-18 Mayıs 2025 hafta sonu hafif yağmur bekleniyor.