İstanbul’da 18-22 Ekim 2026 tarihleri arasında beklenen hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı tahminlere göre İstanbul'da hafta başında parçalı bulutlu hava etkili olacak, pazartesi günleri sıcaklıkların 17 derece civarında seyretmesi, haftanın ilerleyen günlerinde ise 21 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu hafta yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak merak edilirken Meteorolojik uyarılar da dikkat çekti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı uyarılara göre hafta sonu Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yağışların yer yer şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde ve Karadeniz'in bazı bölgelerinde kuvvetli rüzgar etkili olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun belirli noktalarında da fırtına bekleniyor. Peki, bu hafta yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?

Bu hafta yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 18-22 Ekim hava durumu

BU HAFTA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18-24 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan tahminlerine göre bu hafta Türkiye genelinde yağışlar Karadeniz Bölgesi'nin bazı kesimlerinde etkili olacak. Haftanın ilk gününde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Bu hafta yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 18-22 Ekim hava durumu

Marmara'da Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de kuvvetli sağanak görülebilecek. Haftanın ilerleyen günlerinde batı ve iç kesimlerin büyük bölümünde daha az yağışlı bir hava beklenirken Doğu Karadeniz'in bazı kesimlerinde yağış ihtimali sürecek. Kuvvetli yağışların sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor.

Bu hafta yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 18-22 Ekim hava durumu

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinde bu hafta parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Meteoroloji tahminlerine göre hava sıcaklıkları doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde ise normallerin altında seyredecek.

Haftanın ilk günlerinde Marmara, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in birçok noktasında sağanak yağış bekleniyor. Salı gününden itibaren batı ve iç kesimlerde havanın açılması, kuzey ve doğu bölgelerinde ise bulutlu ve yağışlı havanın yer yer devam etmesi öngörülüyor.

Bu hafta yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 18-22 Ekim hava durumu

Bilhassa Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar etkisini gösterecek. Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ve Bursa'nın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek. Haftanın sonuna doğru İstanbul ve çevresindeki bazı illerde yeniden yerel yağışlar beklenirken diğer bölgelerin önemli bir bölümünde az bulutlu hava tahmin ediliyor.

Bu hafta yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 18-22 Ekim hava durumu

İSTANBUL HAVA DURUMU 18-22 EKİM

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 18 Ekim Pazar Bu hafta yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 18-22 Ekim hava durumu 11 17 57 81 Bu hafta yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 18-22 Ekim hava durumu 22 19 Ekim Pazartesi Bu hafta yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 18-22 Ekim hava durumu 12 17 72 81 Bu hafta yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 18-22 Ekim hava durumu 15 20 Ekim Salı Bu hafta yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 18-22 Ekim hava durumu 13 21 61 82 Bu hafta yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 18-22 Ekim hava durumu 13 21 Ekim Çarşamba Bu hafta yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 18-22 Ekim hava durumu 12 20 81 95 Bu hafta yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 18-22 Ekim hava durumu 13 22 Ekim Perşembe Bu hafta yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 18-22 Ekim hava durumu 11 19 66 96 Bu hafta yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 18-22 Ekim hava durumu 9

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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