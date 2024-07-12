Bu sene KPSS'ye 1 milyon 470 bin 487 aday başvurdu

2024 yılında KPSS sınavına girecek olan adayların sayısı belli olurken sınav, 14 Temmuz günü iki oturum şeklinde yapılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarında toplam 270 bin 927 görevlinin yer alacağı paylaşılırken vatandaşlar 2024 bu sene kaç kişi KPSS'ye katılacak araştırdı.

KPSS lisans sınavı soru ve cevaplarını birkaç gün içerisinde erişime açılması bekleniyor

KPSS lisans sınavı soru ve cevaplarını birkaç gün içerisinde erişime açılması bekleniyor

2024 yılında KPSS, 14 Temmuz Pazar günü uygulanırken milyonlarca kişi başvurdu.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 2 bin 315, Eğitim Bilimleri'ne ise 730 engelli aday başvururken başvuru yapan aday sayısı belli oldu.

BU SENE KPSS SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Bu yıl KPSS'ye 1 milyon 470 bin 487 aday başvurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “81 il ve KKTC Lefkoşa'da yapılacak KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları ile KPSS maratonu başlıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri geçen yıl 105 sınav merkezinde uygulandı. Bu yıl oluşan ihtiyaçlar ve adayların sınava erişimini kolaylaştırmak amacıyla 135 sınav merkezinde sınavı uygulayacağız. 14 Temmuz'da yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı.

Bu adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna da katılacak. 20-21 Temmuz'da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına da 171 bin 655 aday katılacak. Ceza İnfaz Kurumları'nda hükümlü ve tutuklu olarak bulunan 185 aday Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna, 54 aday ise Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 4 bin 17 binada toplam 75 bin 64 salonda, Eğitim Bilimleri oturumu ise bin 315 binada toplam 25 bin 346 salonda uygulanacak” dedi.

Başvuruların 22-32 yaş aralığında fazla olduğu belirtilirken en fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir illerinden geldi.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 949 bin 545 kadın aday, 520 bin 942 erkek aday başvurdu.