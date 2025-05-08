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Bu testten sonra gözlük takmaya başlayanlar oldu! 11 saniyede 5 farkı bulabilecek misin?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu testten sonra gözlük takmaya başlayanlar oldu! 11 saniyede 5 farkı bulabilecek misin?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

11 saniye içinde iki resim arasındaki 5 farkı bulabilecek misiniz? Zihninizin sınırlarını zorlayacak bu testle beraber dikkat ve odaklanma yeteneğinizi de gelişimine yardımcı olabileceksiniz. Dikkatinizi test etmek için bu test tam size göre!

Sosyal medyanın en popüler içerikleri haline gelen iki resim arasındaki farkıları bulma bulmacaları, kişilerin gözlem yeteneği başta olmak üzere problem çözme becerilerini ve odaklanma yeteneğini eğlenceli bir şekilde test etmeyi amaçlıyor.

Sizden iki resim arasındaki farkları yalnızca 11 saniye içinde bulmanız isteniyor. Her ne kadar eğlenceli gözükse de bu testtin zorluk derecesi oldukça yüksektir.

Zaman ile yarışılan bu tarz bulmacalar kullanıcıları hızlı düşünmeye teşvik etmektedir. 

Şimdi iki resim arasındaki farkları bulmak için sadece 11 saniyeniz var. Bakalım siz bu iki resime baktığın anda aradaki beş farkı kaç saniye içinde bulabileceksiniz?

İşte o resim;

Bu testten sonra gözlük takmaya başlayanlar oldu! 11 saniyede 5 farkı bulabilecek misin? - 1. Resim

Bu iki resim arasında 5 tane farklılık vardır. Yalnızca çok dikkatli bir şekilde görsele bakan kişiler bu farkı anında yakalayabiliyor.

Peki siz iki resim arasındaki farkı bulabildiniz mi? Süre başladı...

11...

10...

9...

8...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre bitti...

Eğer verilen sürede bu farkları bulabildiyseniz dikkat becerileriniz çok iyi olduğunu anlamına gelmektedir. 

İki resim arasındaki farkları bulamayanlar için de cevabı hemen paylaşıyoruz.

İşte iki resim arasındaki farklar;

İki resim arasındaki farklar görselle belirtilen kırmızı alanların arasında yer alıyor.

Bu testten sonra gözlük takmaya başlayanlar oldu! 11 saniyede 5 farkı bulabilecek misin? - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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