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Bugün hangi maçlar var? 15 Haziran bugünkü maç takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün hangi maçlar var? 15 Haziran bugünkü maç takvimi
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15 Haziran Pazar günü oynanacak maç programı belli oldu. Avrupa U21 Şampiyonası'nda B ve D Grubu mücadeleleri ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası B ve C Grubu maçları oynanacak. Bugün oynanacak maçlar ve 15 Haziran bugünkü maç takvimi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Futbolseverler, bugün hangi maçlar var konusunu araştırıyor. Bugünkü maçlar 15 Haziran 2025 programı yakından takip ediliyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 15 HAZİRAN?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası

19.00 Bayern Münih-Auckland City (C Grubu)

22.00 PSG-Atletico Madrid (B Grubu)

AVRUPA U21 ŞAMPİYONASI

19.00 İngiltere U21-Slovenya U21 (B Grubu)

19.00 Finlandiya U21-Ukrayna U21 D Grubu

22.00 Hollanda U21-Danimarka U21 D Grubu

22.00 Çek Cumhuriyeti U21-Almanya U21 (B Grubu)

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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