Bugün hangi maçlar var 17 Mayıs? Süper Lig ve Avrupa'da günün maçları
Günlük olarak maçları takip eden futbolseverler 17 Mayıs bugünkü maç takvimini merak ediyor. Süper Lig ve Avrupa liglerinde pek çok maçın oynanacağı 17 Mayıs Cumartesi günü maç takvimi belli oldu.
Süper Lig, Serie A, Ligue 1, Bundesliga ve Premier Lig maçları 17 Mayıs Cumartesi günü de yakından takip edilecek. Futbolseverler Bugün hangi maçlar var merak ediliyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 17 MAYIS?
Süper Lig
19:00 Adana Demirspor - Hatayspor | beIN Sports 1|
İngiltere - FA Cup Final
18:30 Crystal Palace - Manchester City | TRT Tabii Spor
Serie A
21:45 Genoa - Atalanta
Ligue 1
22:00 Lille - Reims
22:00 Marsilya - Rennes
22:00 RC Strasbourg - Le Havre
22:00 PSG - Auxerre
22:00 Saint-Etienne - Toulouse
22:00 Lens - Monaco
22:00 Nice - Brest
22:00 Nantes - Montpellier
22:00 Lyon - Angers
Bundesliga
16:30 Heidenheim - Werder Bremen
16:30 Freiburg - Eintracht Frankfurt
16:30 Mönchengladbach - Wolfsburg
16:30 St. Pauli - Bochum
16:30 Hoffenheim - Bayern Münih
16:30 RB Leipzig - Stuttgart
16:30 Borussia Dortmund - Holstein Kiel
16:30 Mainz 05 - Bayer Leverkusen
16:30 Augsburg - Union Berlin
Portekiz - Premier Lig
20:00 Sporting CP - Vitoria Guimaraes
20:00 Porto - Nacional
20:00 Farense - Santa Clara
20:00 Arouca - Boavista
20:00 Estoril - Estrela
20:00 Sporting Braga - Benfica
20:00 AVS - Moreirense