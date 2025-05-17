Bugün hangi maçlar var 17 Mayıs? Süper Lig ve Avrupa'da günün maçları

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Mayıs 2025 09:53 - Güncelleme: 17 Mayıs 2025 09:53 - Güncelleme:

Günlük olarak maçları takip eden futbolseverler 17 Mayıs bugünkü maç takvimini merak ediyor. Süper Lig ve Avrupa liglerinde pek çok maçın oynanacağı 17 Mayıs Cumartesi günü maç takvimi belli oldu.

Süper Lig, Serie A, Ligue 1, Bundesliga ve Premier Lig maçları 17 Mayıs Cumartesi günü de yakından takip edilecek. Futbolseverler Bugün hangi maçlar var merak ediliyor. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 17 MAYIS? Süper Lig 19:00 Adana Demirspor - Hatayspor | beIN Sports 1| İngiltere - FA Cup Final 18:30 Crystal Palace - Manchester City | TRT Tabii Spor Serie A 21:45 Genoa - Atalanta Ligue 1 22:00 Lille - Reims 22:00 Marsilya - Rennes 22:00 RC Strasbourg - Le Havre 22:00 PSG - Auxerre 22:00 Saint-Etienne - Toulouse 22:00 Lens - Monaco 22:00 Nice - Brest 22:00 Nantes - Montpellier 22:00 Lyon - Angers Bundesliga 16:30 Heidenheim - Werder Bremen 16:30 Freiburg - Eintracht Frankfurt 16:30 Mönchengladbach - Wolfsburg 16:30 St. Pauli - Bochum 16:30 Hoffenheim - Bayern Münih 16:30 RB Leipzig - Stuttgart 16:30 Borussia Dortmund - Holstein Kiel 16:30 Mainz 05 - Bayer Leverkusen 16:30 Augsburg - Union Berlin Portekiz - Premier Lig 20:00 Sporting CP - Vitoria Guimaraes 20:00 Porto - Nacional 20:00 Farense - Santa Clara 20:00 Arouca - Boavista 20:00 Estoril - Estrela 20:00 Sporting Braga - Benfica 20:00 AVS - Moreirense

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan