Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugün hangi maçlar var 17 Mayıs? Süper Lig ve Avrupa'da günün maçları

Bugün hangi maçlar var 17 Mayıs? Süper Lig ve Avrupa'da günün maçları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün hangi maçlar var 17 Mayıs? Süper Lig ve Avrupa&#039;da günün maçları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Günlük olarak maçları takip eden futbolseverler 17 Mayıs bugünkü maç takvimini merak ediyor. Süper Lig ve Avrupa liglerinde pek çok maçın oynanacağı 17 Mayıs Cumartesi günü maç takvimi belli oldu.

Süper Lig, Serie A, Ligue 1, Bundesliga ve Premier Lig maçları 17 Mayıs Cumartesi günü de yakından takip edilecek. Futbolseverler Bugün hangi maçlar var merak ediliyor. 

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 17 MAYIS?

Süper Lig

19:00 Adana Demirspor - Hatayspor | beIN Sports 1| 

İngiltere - FA Cup Final

18:30 Crystal Palace - Manchester City | TRT Tabii Spor

Serie A

21:45 Genoa - Atalanta

Ligue 1

22:00 Lille - Reims

22:00 Marsilya - Rennes

22:00 RC Strasbourg - Le Havre

22:00 PSG - Auxerre

22:00 Saint-Etienne - Toulouse

22:00 Lens - Monaco

22:00 Nice - Brest

22:00 Nantes - Montpellier

22:00 Lyon - Angers

Bugün hangi maçlar var 17 Mayıs

Bundesliga

16:30 Heidenheim - Werder Bremen

16:30 Freiburg - Eintracht Frankfurt

16:30 Mönchengladbach - Wolfsburg

16:30 St. Pauli - Bochum

16:30 Hoffenheim - Bayern Münih

16:30 RB Leipzig - Stuttgart

16:30 Borussia Dortmund - Holstein Kiel

16:30 Mainz 05 - Bayer Leverkusen

16:30 Augsburg - Union Berlin

Portekiz - Premier Lig

20:00 Sporting CP - Vitoria Guimaraes

20:00 Porto - Nacional

20:00 Farense - Santa Clara

20:00 Arouca - Boavista

20:00 Estoril - Estrela

20:00 Sporting Braga - Benfica

20:00 AVS - Moreirense

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Saplantılı hayranı huzur vermedi Elif Buse Doğan: Hayatım çekilmez bir hal aldıÇamaşır makinesi yangına neden oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eurovision 2025 finali hangi kanalda, saat kaçta? Finale kalan ülkeler - HaberlerEurovision 2025 finali hangi kanalda, saat kaçta? Finale kalan ülkelerSurvivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Mayıs eleme adayı belli oldu - HaberlerSurvivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Mayıs eleme adayı belli olduBu hafta sonu İstanbul'da yağmur yağacak mı, hava nasıl? 17-18 Mayıs İstanbul hava durumu - HaberlerBu hafta sonu İstanbul'da yağmur yağacak mı, hava nasıl? 17-18 Mayıs İstanbul hava durumuKızılcık Şerbeti final ne zaman? Herkes bu bölümü konuşacak! - HaberlerKızılcık Şerbeti final ne zaman? Herkes bu bölümü konuşacak!Kızılcık Şerbeti Meri ayrılıyor mu? 102.bölüm fragmanı yayında! - HaberlerKızılcık Şerbeti Meri ayrılıyor mu? 102.bölüm fragmanı yayında!Kızılcık Şerbeti Metehan ölecek mi? Kızılcık Şerbeti 101.bölüm - HaberlerKızılcık Şerbeti Metehan ölecek mi? Kızılcık Şerbeti 101.bölüm
Sonraki Haber Yükleniyor...