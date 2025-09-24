Bugün hangi maçlar var? 24 Eylül 2025 maç programı belli oldu
24 Eylül 2025 Çarşamba günü maç programı belli oldu. Bugün Süper Lig birinci haftada ertelenen Kayserispor Beşiktaş maçı, UEFA Avrupa Ligi ve 1. Lig maçları oynanacak. İşte merak edilip araştırılan detaylar...
Bugün hangi maçlar var? sorusunun cevabı sporseverler tarafından merak edilip araştırılıyor. Bugün birinci lig ve LaLiga maçları oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında sahada olacak. İşte günün maç takvimi...
24 EYLÜL 2025 BUGÜN MAÇ VAR MI?
Bugün birçok maç vardır. Süper Lig'de Kayserispor - Beşiktaş , 1.Lig'de ise 0 Bandırmaspor - Manisa FK, Erzurumspor FK - Keçiörengücü, Esenler Erokspor - İstanbulspor, Bodrum FK - Van Spor FK maçları olacak.
24 EYLÜL 2025 MAÇ PROGRAMI
SÜPER LİG
20:00 Kayserispor - Beşiktaş (beIN Sports 1)
1. LİG
14:30 Bandırmaspor - Manisa FK (TRT Spor)
17:00 Erzurumspor FK - Keçiörengücü (TRT Spor)
20:00 Esenler Erokspor - İstanbulspor (TRT Tabii Spor 6)
20:00 Bodrum FK - Van Spor FK (TRT Spor)
UEFA AVRUPA LİGİ
19:45 Midtjylland - Sturm Graz (TRT Spor)
19:45 PAOK - Maccabi Tel Aviv (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe (TRT 1)
22:00 Sporting Braga - Feyenoord (TRT Tabii Spor 4)
22:00 Real Betis - Nottingham Forest (TRT Tabii Spor)
22:00 Freiburg - Basel (TRT Tabii Spor 5)
22:00 Kızılyıldız - Celtic (TRT Tabii Spor 2)
22:00 Nice - Roma (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Malmö FF - Ludogorets Razgrad (TRT Tabii Spor 3)
İSPANYA - LALİGA
20:00 Getafe - Deportivo Alaves
22:30 Atletico Madrid - Rayo Vallecano
22:30 Real Sociedad - Mallorca