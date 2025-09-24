Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugün hangi maçlar var? 24 Eylül 2025 maç programı belli oldu

Bugün hangi maçlar var? 24 Eylül 2025 maç programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün hangi maçlar var? 24 Eylül 2025 maç programı belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

24 Eylül 2025 Çarşamba günü maç programı belli oldu. Bugün Süper Lig birinci haftada ertelenen Kayserispor Beşiktaş maçı, UEFA Avrupa Ligi ve 1. Lig maçları oynanacak. İşte merak edilip araştırılan detaylar...

Bugün hangi maçlar var? sorusunun cevabı sporseverler tarafından merak edilip araştırılıyor. Bugün birinci lig ve LaLiga maçları oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında sahada olacak. İşte günün maç takvimi...

Bugün hangi maçlar var? 24 Eylül maç programı belli oldu - 1. Resim

24 EYLÜL 2025 BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün birçok maç vardır. Süper Lig'de Kayserispor - Beşiktaş , 1.Lig'de ise 0 Bandırmaspor - Manisa FK,  Erzurumspor FK - Keçiörengücü, Esenler Erokspor - İstanbulspor, Bodrum FK - Van Spor FK maçları olacak.

Bugün hangi maçlar var? 24 Eylül maç programı belli oldu - 2. Resim

24 EYLÜL 2025 MAÇ PROGRAMI

SÜPER LİG

20:00 Kayserispor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

1. LİG

14:30 Bandırmaspor - Manisa FK (TRT Spor)

17:00 Erzurumspor FK - Keçiörengücü (TRT Spor)

20:00 Esenler Erokspor - İstanbulspor (TRT Tabii Spor 6)

20:00 Bodrum FK - Van Spor FK (TRT Spor)

Bugün hangi maçlar var? 24 Eylül maç programı belli oldu - 3. Resim

UEFA AVRUPA LİGİ

19:45 Midtjylland - Sturm Graz (TRT Spor)

19:45 PAOK - Maccabi Tel Aviv (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe (TRT 1)

22:00 Sporting Braga - Feyenoord (TRT Tabii Spor 4)

22:00 Real Betis - Nottingham Forest (TRT Tabii Spor)

22:00 Freiburg - Basel (TRT Tabii Spor 5)

22:00 Kızılyıldız - Celtic (TRT Tabii Spor 2)

22:00 Nice - Roma (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Malmö FF - Ludogorets Razgrad (TRT Tabii Spor 3)

Bugün hangi maçlar var? 24 Eylül maç programı belli oldu - 4. Resim

İSPANYA - LALİGA

20:00 Getafe - Deportivo Alaves

22:30 Atletico Madrid - Rayo Vallecano

22:30 Real Sociedad - Mallorca

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Zirai don ödemeleri ne zaman yatacak, kimler faydalanacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zirai don ödemeleri ne zaman yatacak, kimler faydalanacak? - HaberlerZirai don ödemeleri ne zaman yatacak, kimler faydalanacak?Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2025-2026 kırtasiye yardımı ödemesinde son durum - HaberlerEğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2025-2026 kırtasiye yardımı ödemesinde son durumKPSS sonuçları sorgulama ekranı: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? - HaberlerKPSS sonuçları sorgulama ekranı: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?Ankara'da hangi sinemalarda bilet 80 TL olacak? Sinema festivali 27-28 Eylül'de izleyicilerle buluşuyor - HaberlerAnkara'da hangi sinemalarda bilet 80 TL olacak? Sinema festivali 27-28 Eylül'de izleyicilerle buluşuyor28 Ekim yarım gün mü? 2025-2026 resmi tatil günleri belli oldu - Haberler28 Ekim yarım gün mü? 2025-2026 resmi tatil günleri belli olduSertaç Taşdelen kimdir, ne ile suçlanıyor? - HaberlerSertaç Taşdelen kimdir, ne ile suçlanıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...