Bugün hangi maçlar var? 27 Ağustos Çarşamba bugünkü maç programı belli oldu

Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından takip ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Konferans Ligi ön eleme maçlarında nefesler tutuldu.

Fenerbahçe, Benfica ile, Beşiktaş ise FC Lausanne takımlarıyla mücadele edecek. Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı için Panathinaikos takımıyla karşı karşıya geliyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? İşte 27 Ağustos Çarşamba maç programı.

MAÇ PROGRAMI 27 AĞUSTOS 2025 || BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bu gece Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Portekiz ekibi Benfica'ya konuk oluyor. Evinde rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı lacivertli ekibi bu akşam galip ayrılması durumunda bir üst tura çıkmaya hak kazanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi - Play Off

19:45 Karabağ - Ferencvaros (TRT Tabii Spor)

22:00 Kopenhag - Basel (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Club Brugge - Rangers (TRT Spor)

22:00 Benfica - Fenerbahçe (TRT 1)

İspanya - LaLiga

22:00 Celta Vigo - Real Betis

Almanya - DFB Kupası 1.Tur

21:45 Wehen Wiesbaden - Bayern Münih

UEFA Avrupa Ligi - Play Off

19:30 AEK Larnaca - Brann

UEFA Konferans Ligi - Play Off

19:45 Riga FC - Sparta Prag