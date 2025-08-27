Turuncu-lacivertliler, ilk maçta evinde aldığı 2-1’lik mağlubiyetin ardından Romanya’da turu geçmek için mücadele edecek. Peki, Universitatea Craiova-Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, detaylar...

UNİVERSİTATEA CRAİOVA-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

RAMS Başakşehir ile Universitatea Craiova arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü TSİ 20.30’da oynanacak. Karşılaşma, Romanya’nın Craiova kentinde bulunan Ion Oblemenco Stadı’nda gerçekleşecek.

Başakşehir, bu sezon UEFA Konferans Ligi’ne ikinci eleme turundan başlayarak Bulgaristan ekibi Cherno More’yi (1-0, 4-0) ve Norveç’in Viking takımını (3-1, 1-1) eleyerek play-off turuna yükseldi.

UNİVERSİTATEA CRAİOVA-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Universitatea Craiova-Başakşehir maçı, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Ayrıca maç TRT’nin dijital platformu tabii.com üzerinden de izlenebilecek.

BAŞAKŞEHİR TURU GEÇME İHTİMALLERİ

Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi grup aşamasına yükselebilmesi için Universitatea Craiova’yı 2 veya daha fazla farkla yenmesi gerekiyor. İlk maçta 2-1’lik yenilgi alan turuncu-lacivertliler, tek farklı galibiyet durumunda maçı uzatmalara taşıyabilir ancak beraberlik ya da yenilgi durumunda turnuvaya veda edecek

UNİVERSİTATEA CRAİOVA-BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSU

Başakşehir'in Universitatea Craiova müsabakası için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek

Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ivan Brnic, Abbosbek Fayzullaev

Forvet: Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov