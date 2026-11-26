26 Kasım 2026 maç programı belli oldu. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde haftanın karşılaşmaları oynanırken Beşiktaş ve Trabzonspor da Avrupa kupalarında puan mücadelesi verecek. Basketbolda ise A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında sahaya çıkacak.

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Avrupa kupalarında lig aşamasının devam ettiği 26 Kasım Perşembe günü futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci, UEFA Konferans Ligi'nde ise dördüncü hafta karşılaşmaları gerçekleştirilecek. Türk temsilcilerinin yanı sıra Juventus, Milan, Benfica ve Bayer Leverkusen gibi takımların da mücadele edeceği günün maç programı ve yayın saatleri belirlendi.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya gelecek. Gürcistan'ın Batum kentinde oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. UEFA Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'ya konuk olacak. Bordo-mavililer, geride kalan üç karşılaşmada elde ettiği iki galibiyet ve bir mağlubiyetle topladığı 6 puanı artırmak için saat 23.00'te sahaya çıkacak.

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Kasım UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maç programı

26 KASIM UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

20.45 Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva (TRT 1)

20.45 Celta Vigo - Bournemouth (tabii)

20.45 Dinamo Zagreb - Bayer Leverkusen (tabii)

20.45 Marsilya - Levski Sofya (tabii)

20.45 Olympiakos - Milan (tabii)

20.45 Salzburg - Ararat-Armenia (tabii)

20.45 Union Saint-Gilloise - Lech Poznan (tabii)

20.45 Viktoria Plzen - Benfica (tabii)

23.00 Crystal Palace - Real Sociedad (tabii)

23.00 Ferencvaros - Celje (tabii)

23.00 Hoffenheim - Sturm Graz (tabii)

23.00 Juventus - Omonia (tabii)

23.00 Lyon - Lilleström (tabii)

23.00 NEC Nijmegen - Rennes (tabii)

23.00 OFI Girit - Anderlecht (tabii)

23.00 Sparta Prag - AZ Alkmaar (tabii)

23.00 Sunderland - Jagiellonia (tabii)

23.00 Torreense - Celtic (tabii)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Kasım UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maç programı

26 KASIM UEFA KONFERANS LİGİ MAÇ PROGRAMI

18.30 Kairat Almaty - Mjällby (tabii)

20.45 Ajax - Thun (tabii)

20.45 Brighton - Universitatea Craiova (tabii)

20.45 Egnatia - Lincoln Red Imps (tabii)

20.45 Hearts - Monaco (tabii)

20.45 Iberia Tbilisi - Getafe (tabii)

20.45 Jablonec - Lugano (tabii)

20.45 Kauno Zalgiris - Riga FC (tabii)

20.45 Pafos - Midtjylland (tabii)

20.45 Brann - AGF Aarhus (tabii)

23.00 CSKA Sofya - Trabzonspor (TRT 1)

23.00 Nordsjaelland - Panathinaikos (tabii)

23.00 Borac Banja Luka - Atalanta (tabii)

23.00 Hajduk Split - Sint-Truiden (tabii)

23.00 Inter Club d'Escaldes - Kopenhag (tabii)

23.00 Gent - Kızılyıldız (tabii)

23.00 Braga - KuPS (tabii)

23.00 Freiburg - Twente (tabii)

İTALYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında İtalya ile oynayacağı karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Roma'daki PalaEur Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek mücadele TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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