Bugün İstanbul'da yağmur var mı? 1 Ekim İstanbul hava durumu

İstanbul hava durumu 1 Ekim Perşembe günü dışarı çıkacak vatandaşların gündeminde. Kentte birkaç gündür etkili olan serin ve yağışlı havanın ardından yağmurun bugün devam edip etmeyeceği, sıcaklıkların kaç derece olacağı ve günün hangi saatlerinde yağış beklendiği araştırılıyor.

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İstanbul'da 1 Ekim hava durumu, özellikle işe ve okula gidecekler tarafından günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün saatlik tahminleri ile İBB AKOM'un yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda sıcaklık, yağış ve rüzgara ilişkin güncel veriler yer aldı.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 1 Ekim Perşembe günü aralıklı yağmur bekleniyor. AKOM'un paylaştığı haftalık hava tahmin raporunda kent için parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu hava öngörülürken günlük yağış miktarının metrekareye 5-12 kilogram arasında olması bekleniyor. Meteoroloji'nin saatlik tahminine göre sabah 06.00-09.00 arasında daha çok bulutlu bir hava görülürken 09.00'dan sonra yağış ihtimali artıyor. Öğle, öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağmur etkili olabilir.

Bugün İstanbulda yağmur var mı? 1 Ekim İstanbul hava durumu

Saatlik verilere göre sıcaklık sabah saatlerinde 19 derece civarında başlayacak, öğle saatlerinde 21 dereceye kadar çıkacak. 15.00-18.00 arasında sıcaklığın yeniden 19 dereceye, akşam 18.00-21.00 arasında 17 dereceye ve gece saatlerinde 16 dereceye gerilemesi bekleniyor. Rüzgarın gün içinde ortalama 13-28 km/saat aralığında esmesi, en yüksek rüzgar hızının ise bazı saatlerde 55-56 km/saate ulaşması öngörülüyor.

Bugün İstanbulda yağmur var mı? 1 Ekim İstanbul hava durumu

1 EKİM İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da 1 Ekim Perşembe günü en düşük sıcaklığın 14 derece, en yüksek sıcaklığın ise 20 derece civarında olması bekleniyor. Gün genelinde parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu hava tahmin edilirken yağışların günün tamamında aynı şiddette sürmesi beklenmiyor. Sabah saatlerinde daha sakin seyreden havanın öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanağa dönmesi öngörülüyor.

Bugün İstanbulda yağmur var mı? 1 Ekim İstanbul hava durumu

Yağışlı hava 1 Ekim'le de sınırlı kalmayacak. AKOM tahmininde 2 Ekim Cuma günü kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor ve yağış miktarının 20-50 kg/m² seviyesine çıkabileceği belirtiliyor. 3 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinde yağmurun sürmesi, 4 Ekim Pazar gününden itibaren ise yağışın kesilerek parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması bekleniyor.

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