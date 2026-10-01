MasterChef eleme adayları, 30 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümün ardından belli olmaya başladı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım karşı karşıya gelirken, kaybeden takımda bireysel dokunulmazlık mücadelesi ve eleme oylaması yapıldı. MasterChef eleme potasına giden isimler gecenin ardından araştırılmaya başlandı.

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MasterChef Türkiye 2026’nın 30 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi oynandı. Sokak lezzetleri konseptiyle hazırlanan yemeklerin ardından bir takım dokunulmazlığı kaybederken, gecenin devamında bireysel dokunulmazlık oyunu ve eleme oylaması gerçekleştirildi. Bölümün ardından MasterChef eleme potasına giden isimler ve haftanın ilk eleme adayları merak konusu oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

30 Eylül akşamında haftanın ilk iki eleme adayı Kübra ve Ayşe oldu. Takım dokunulmazlığını kaybeden Kırmızı Takım’da bireysel dokunulmazlığın ardından eleme süreci başladı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emre, eleme adayı olarak Kübra’yı seçti. Böylece Kübra haftanın ilk eleme adaylarından biri olarak potaya girdi.

Gecenin ikinci eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belirlendi. Kırmızı Takım yarışmacılarının kullandığı oyların ardından Ayşe eleme potasına gönderildi. Böylece 30 Eylül bölümünün sonunda haftanın ilk eleme adayları Kübra ve Ayşe olarak kesinleşti. MasterChef’te haftanın ilerleyen dokunulmazlık oyunlarının ardından potaya yeni isimler de eklenecek.

MasterChef eleme potasına kim gitti? 30 Eylül MasterChef eleme adayları

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti. Bu turda şefler yarışmacılardan meyveli tart hazırlamalarını istedi. 45 dakikanın sonunda yapılan değerlendirmede başarılı tabaklar arasından Tolgahan ve Emre finale kaldı.

Son değerlendirmede Emre bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığı kazanan Emre, haftanın ilk eleme adayını belirleme hakkını elde etti ve tercihini Kübra’dan yana kullandı. Takım oylamasının ardından Ayşe’nin de potaya gitmesiyle gecenin iki eleme adayı belli oldu.

MasterChef eleme potasına kim gitti? 30 Eylül MasterChef eleme adayları

BU HAFTA TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi Takım

Eyyüp Can (Kaptan)

Bahar

Armağan

Tolğa

Burçin

Enes

Hasan Alp

Şiringül

Buse

Şadi

Kırmızı takım:

Nurten (Kaptan)

Muhammed

Şükran

Batuhan

Emre

Nilay

Tolgahan

Ayşe

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