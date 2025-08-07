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Bugün kimin maçı var? 7 Ağustos Perşembe maç programı merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün kimin maçı var? 7 Ağustos Perşembe maç programı merak konusu oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

7 Ağustos 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Buna göre, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları oynanacak. Avrupa Konferans Ligi'nde Viking-Başakşehir, St. Patrick's-Beşiktaş sahaya çıkacak. Peki, Bugün kimin maçı var? İşte, 7 Ağustos 2025 bugünün maç takvimi...

Futbol heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 7  Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar arama motorlarında araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu heyecanı yaşanıyor.

Konferans Ligi’nde iki önemli maç oynanacak. Peki, Bugün kimin maçı var? İşte, 7 Ağustos 2025 bugünkü maç programı…

Bugün kimin maçı var? 7 Ağustos Perşembe maç programı merak konusu oldu - 1. Resim

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 

Bugün saat 20:00'da Viking-Başakşehir, 21:45'de ise St. Patrick's-Beşiktaş maçı vardır. 

Bugün kimin maçı var? 7 Ağustos Perşembe maç programı merak konusu oldu - 2. Resim

AVRUPA - KONFERAS LİGİ 3. ELEME TURU 

20:00 Viking - Başakşehir

21:45 St. Patrick's- Beşiktaş

Bugün kimin maçı var? 7 Ağustos Perşembe maç programı merak konusu oldu - 3. Resim

AVRUPA - AVRUPA LİGİ 3.ELEME TURU

19:00 Fredriskstad- Midtylland 

19:00 Lincoln Red - Moah

19:30 AEK Larnaca - Legia Varşova

19:30 CFR Cluj - Braga

Bugün kimin maçı var? 7 Ağustos Perşembe maç programı merak konusu oldu - 4. Resim

20:00 Hacken - Brann

20:30 PAOK - Wolfberger AC

21:00 Panathinaikos - Shakhtar

21:00 Zrinjski - Breidablik

21:30 Servette - Utrecht

Bugün kimin maçı var? 7 Ağustos Perşembe maç programı merak konusu oldu - 5. Resim

AVRUPA - KONFERANS LİGİ 3.ELEME TURU

19:00 Araz Nahçıvan - Omonia

19:00 Aris Limassol - AEK

19:00 Kauno Zalgiris - Arda Kardzhali

19:00 Milsami - Virtus

19:00 Rosenborg - Hammarby

19:30 Banik Ostrava - Austria

20:00 AIK Solna - Gyor

Bugün kimin maçı var? 7 Ağustos Perşembe maç programı merak konusu oldu - 6. Resim

20:00 Riga - Beitar

20:00 Silkeborg - J.Bialystok

21:00 Anderlecht - Sheriff

21:00 AZ Alkmaar - Vaduz

21:00 Differdange - Levadia 

21:00 Levski Sofya - Sabah

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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