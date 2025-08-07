Bugün kimin maçı var? 7 Ağustos Perşembe maç programı merak konusu oldu
7 Ağustos 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Buna göre, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları oynanacak. Avrupa Konferans Ligi'nde Viking-Başakşehir, St. Patrick's-Beşiktaş sahaya çıkacak. Peki, Bugün kimin maçı var? İşte, 7 Ağustos 2025 bugünün maç takvimi...
Futbol heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 7 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar arama motorlarında araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu heyecanı yaşanıyor.
Konferans Ligi’nde iki önemli maç oynanacak. Peki, Bugün kimin maçı var? İşte, 7 Ağustos 2025 bugünkü maç programı…
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Bugün saat 20:00'da Viking-Başakşehir, 21:45'de ise St. Patrick's-Beşiktaş maçı vardır.
AVRUPA - KONFERAS LİGİ 3. ELEME TURU
20:00 Viking - Başakşehir
21:45 St. Patrick's- Beşiktaş
AVRUPA - AVRUPA LİGİ 3.ELEME TURU
19:00 Fredriskstad- Midtylland
19:00 Lincoln Red - Moah
19:30 AEK Larnaca - Legia Varşova
19:30 CFR Cluj - Braga
20:00 Hacken - Brann
20:30 PAOK - Wolfberger AC
21:00 Panathinaikos - Shakhtar
21:00 Zrinjski - Breidablik
21:30 Servette - Utrecht
AVRUPA - KONFERANS LİGİ 3.ELEME TURU
19:00 Araz Nahçıvan - Omonia
19:00 Aris Limassol - AEK
19:00 Kauno Zalgiris - Arda Kardzhali
19:00 Milsami - Virtus
19:00 Rosenborg - Hammarby
19:30 Banik Ostrava - Austria
20:00 AIK Solna - Gyor
20:00 Riga - Beitar
20:00 Silkeborg - J.Bialystok
21:00 Anderlecht - Sheriff
21:00 AZ Alkmaar - Vaduz
21:00 Differdange - Levadia
21:00 Levski Sofya - Sabah