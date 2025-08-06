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St. Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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St. Patrick&#039;s - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi, Beşiktaş, Maç Saati, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi 2.eleme turunda Shaktar Donestsk'e elenen siyah-beyazlı takımın Avrupa yolcuğu devam ediyor. Beşiktaş, İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Peki, St. Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar...

Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 2025-2026 sezonunun ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk karşısında yenilen siyah-beyazlılar, İrlanda deplasmanında galibiyet arayacak.

Karşılama için geri sayım başladı. Maçın saati, yayın kanalı ve detayları da gündemin en üst sıralarında yer alıyor. Peki, St. Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar...

St. Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1. Resim

ST. PATRİCK'S - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş'ın St. Patrick's deplasmanına çıkacağı maç 7 Ağustos Perşembe günü TSİ 21:45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

St. Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2. Resim

BEŞİKTAŞ'IN ST. PATRICK'S MAÇI KADROSU

Beşiktaş'ın İrlanda kafilesinde şu isimler yer alıyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Tammy Abraham.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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