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Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, ertelendi mi? TFF detayları duyurdu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, ertelendi mi? TFF detayları duyurdu!
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Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu öncesinde futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği ilk hafta maçlarıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Kupaları’nda ülkemizi temsil eden kulüplerin Avrupa mesaisine dikkat çekerek, bazı karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, ertelendi mi merak ediliyor.

TFF duyurusuna göre Beşiktaş’ın Kayserispor ile oynayacağı sezonun açılış mücadelesi de ertelenen maçlar arasında yer aldı. Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, maç neden ertelendi?

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu ilk haftasında oynanması planlanan Kayserispor - Beşiktaş karşılaşması 10 Ağustos Pazar günü saat 21.30’da yapılacaktı. Fakat mücadele Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karar doğrultusunda ertelendi. Yeni maç tarihi henüz açıklanmadı.

Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, ertelendi mi? TFF detayları duyurdu! - 1. Resim

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanması beklenen Süper Lig 1. hafta mücadelesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Karar TFF’nin resmi internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, ertelendi mi? TFF detayları duyurdu! - 2. Resim

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda St. Patrick’s takımıyla oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle, kulübün fikstür yoğunluğu dikkate alındı.

Bu nedenle Beşiktaş’ın Kayserispor ile oynayacağı lig maçı ileri bir tarihe ertelendi. Aynı şekilde Fenerbahçe - Alanyaspor ve Karagümrük - Başakşehir karşılaşmaları da ertelendi.

Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, ertelendi mi? TFF detayları duyurdu! - 3. Resim

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Kayserispor - Beşiktaş maçının yeni günü ve saati henüz duyurulmadı. Türkiye Futbol Federasyonu, ertelenen karşılaşmaların hangi tarihlerde oynanacağını ilerleyen günlerde açıklayacak. Gelişmeler TFF’nin resmi açıklamalarıyla netlik kazanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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