Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu 8 Ağustos’ta başlarken, Avrupa kupalarında mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir’in ilk hafta maçlarının ertelenmesi gündemdeydi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) konuya ilişkin açıklama yaptı. Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, ertelendi mi belli oldu.

FATİH KARAGÜMRÜK RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçı, TFF tarafından resmi olarak ertelendi.

TFF’nin 5 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı açıklamaya göre RAMS Başakşehir’in UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Viking’e karşı oynayacağı 3. eleme turu maçları nedeniyle, Süper Lig’in 1. haftasında 10 Ağustos’ta oynanması planlanan karşılaşma ileri bir tarihe alındı.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde 7 Ağustos’ta Viking ile ilk maçına çıkacak. Rövanş maçı ise 13 Ağustos’ta oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçının yeni tarihi henüz açıklanmadı. TFF, 5 Ağustos 2025’te yaptığı resmi açıklamada, ertelenen maçların oynanacağı tarihlerin daha sonra duyurulacağını belirtti.

SÜPER LİG 2025-2026 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig, 8 Ağustos 2025’te başlıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir’in maçları ertelendiği için bu takımlar ilk hafta sahaya çıkmayacak. Diğer maçlar planlandığı gibi oynanacak.