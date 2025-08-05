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Premier Lig ne zaman başlıyor, maçlar hangi kanalda? 2025-2026 ilk hafta maç programı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Premier Lig ne zaman başlıyor, maçlar hangi kanalda? 2025-2026 ilk hafta maç programı
Premier Lig, BeIN SPORTS, Maç Programı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Premier Lig’in 2025/26 sezonu için heyecan dorukta. Dünya futbolunun en prestijli organizasyonları arasında yer alan İngiltere Premier League'de yeni sezonun başlangıç tarihi, maç takvimi ve yayın bilgileri futbolseverlerle paylaşıldı. Premier Lig ne zaman başlıyor, maçlar hangi kanalda merakla araştırılmaya devam ediyor.

Premier Lig yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala takımlar hazırlıklarını tamamlamak üzere. Premier Lig’in yeni sezonu, dev kadrolar, yeni transferler ve sürpriz mücadelelerle bir kez daha futbol dünyasının odağında olacak. Peki, Premier Lig ne zaman başlıyor, maçlar hangi kanalda?

Premier Lig ne zaman başlıyor, maçlar hangi kanalda? 2025-2026 ilk hafta maç programı - 1. Resim

PREMİER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İngiltere Premier Lig’de 2025-2026 sezonu için geri sayım sona erdi. Premier Lig yeni sezon 15 Ağustos 2025 Cuma günü oynanacak açılış karşılaşmasıyla başlayacak.

38 hafta sürecek zorlu maratonda takımlar şampiyonluk, Avrupa kupaları ve ligde kalma mücadelesi verecek. Sezon 24 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak son hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Premier Lig yönetimi bu sezonu 33 hafta sonu ve 5 hafta içi fikstürle planladı. Ayrıca kış döneminde maç yoğunluğunu azaltmak adına iki maç arasında en az 60 saatlik dinlenme süresi uygulanacak ve 24 Aralık’ta herhangi bir maç oynanmayacak.

Premier Lig ne zaman başlıyor, maçlar hangi kanalda? 2025-2026 ilk hafta maç programı - 2. Resim

PREMİER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’in 2025-2026 sezonu maçları yalnızca beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Yayın haklarını 2027-2028 sezonu sonuna kadar elinde bulunduran beIN SPORTS tüm karşılaşmaları canlı yayınlayacak.

Premier Lig ne zaman başlıyor, maçlar hangi kanalda? 2025-2026 ilk hafta maç programı - 3. Resim

PREMİER LİG İLK HAFTA MAÇ TARİHLERİ

15 Ağustos Cuma
Liverpool - Bournemouth

16 Ağustos Cumartesi
Aston Villa - Newcastle United
Brighton - Fulham
Nottingham Forest - Brentford
Sunderland - West Ham United
Tottenham - Burnley
Wolverhampton - Manchester City

17 Ağustos Pazar
Chelsea - Crystal Palace
Manchester United - Arsenal

18 Ağustos Pazartesi
Leeds United - Everton

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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